Лукашенко поручил Совмину учредить белорусский знак качества

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Опубликовано: 28.11.2023 08:59 , Обновлено: 28.11.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 27 ноября, подписал Указ №375, объявив 2024 год "Годом качества". Среди прочего он поручил Совету министров совместно со своей Администрацией внести предложения по учреждению собственного государственного знака качества, его изображения и порядка присвоения.

Как пояснили в Администрации президента, объявление 2024 года Годом качества нацелено на “дальнейшее повышение качества жизни белорусского народа”, а также на обеспечение конкурентоспособности белорусской экономики в мире и стимулирование инициативы внутри самой Беларуси - на “формирование в обществе ответственности за результаты своего труда и чувства сопричастности к будущему страны”.

В Администрации подчеркнули, что в Год качества акцент будет сделан на:

повышении конкурентоспособности Беларуси - “через бережное и продуманное отношение к ресурсам”,

реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов,

приоритет качественных показателей над количественными.

“Усилия будут сосредоточены на обеспечении качественных показателей путем стимулирования инициативы, внедрения рационализаторских идей, укрепления в обществе социального оптимизма, стремления созидать на общее благо”, - пояснили там.

Кроме того, в числе приоритетных направлений работы госорганов в Администрации назвали “формирование у граждан личной ответственности за достижение высокого качества жизни”. Под ним в Администрации Лукашенко понимают: