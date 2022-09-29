Житель Бобруйска получил повестку. В военкомате объяснили, почему это не мобилизация

Опубликовано: 29.09.2022 14:14 , Обновлено: 03.10.2022

Житель Бобруйска получил повестку, в которой говорилось, что он обязан явиться в военкомат для получения "мобилизационного предписания". Чем и поделился в Интернете. Военком Могилевской области назвал это не мобилизацией, а "рутинной работой".

“В мирное время одна из задач военкомата — учетно-призывная и мобилизационная работа. В рамках этой работы рассылаются и вручаются повестки призывникам и военнообязанным, которые стоят в запасе. Это стандартная, рутинная работа”, - завиал военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин.

По его словам, те, кто считают повестку с требованием явиться в военкомат для получения “мобилизационного предписания” началом мобилизации, это “люди, которые ничего не знают о работе военкоматов и системе военнообязанных в Беларуси”.

“Эти люди пытаются расшатать ситуацию в государстве, чтобы дестабилизировать обстановку”, - заявил военком.

Ранее Телеграф сообщил, что В Минобороны Беларуси сообщили, что 28 сентября начали “внезапную проверку” боевой и мобилизационной готовности войсковой части №06752 (располагается под Минском в Мачулищах). Продлятся учения целый месяц.

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Ранее, 23 сентября, Александр Лукашенко после посещения «Хатыни» пообещал, что не будет объявлять мобилизацию в Беларуси.

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