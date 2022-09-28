Минобороны начало мобилизационную проверку под Минском. Призовут военнообязанных

Опубликовано: 28.09.2022 13:44 , Обновлено: 03.10.2022

В Минобороны Беларуси сообщили, что 28 сентября начали "внезапную проверку" боевой и мобилизационной готовности войсковой части №06752 (располагается под Минском в Мачулищах). Продлятся учения целый месяц.

“В ходе проверки будут отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности”, - заявили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Какое количество военнообязанных вызовут на учения, в ведомстве не уточнили.

23 сентября Александр Лукашенко после посещения «Хатыни» ответил на вопросы журналистов госизданий. Там он пообещал, что не будет объявлять мобилизацию в Беларуси.

«Это вас, пропагандистов бы перетерли» — Лукашенко пообещал, что мобилизации в Беларуси не будет

Ранее Телеграф сообщил, что новое командно-штабное учение Вооруженных сил Беларуси началось 8 сентября. Там будут отрабатывать, в том числе, «действия по освобождению территории, временно захваченной противником». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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