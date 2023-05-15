“Ждём попыток” – Глава КГБ рассказал о “спонсорах” дестабилизации ситуации в Беларуси

Опубликовано: 15.05.2023 09:59 , Обновлено: 15.05.2023

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель рассказал, что в ведомстве знают "конкретные цели конкретных лиц", которые в ближайшее время предпримут попытки дестабилизировать ситуацию в стране. "Мы ждем попыток", - заявил он.

“У наших противников, а это так называемый коллективный Запад, цели абсолютно не поменялись. Они заключаются в том, чтобы изменить геополитический расклад в регионе. Поэтому расслабляться не следует”, - заявил глава КГБ в интервью телеканалу СТВ.

По словам Тертеля, на “противников Беларуси” “давят спонсоры - требуют акций, терактов, дестабилизацию ситуации”.

“Их не устраивает, что сейчас происходит – спокойная обстановка в нашей стране, мирный труд”, -пояснил он.

При этом глава КГБ признал, что в Беларуси существуют определенные проблемы - ” как Есть, конечно, проблемы у любой страны”.

“Но мы эти проблемы решаем. И это очень раздражает тех, кто хотел бы ситуацию поменять”, - пояснил председатель КГБ.

«Вступили почти в ад» — В КГБ Беларуси заявили о предотвращении теракта на 9 мая

Напомним, 9 мая в КГБ заявили о предотвращении теракта, который кто-то из белорусов хотел устроить в День Победы. По словам Тертеля, таким образом хотели “всколыхнуть ситуацию” в стране.

КГБ заявил, что в Беларусь прислали «бытовые приборы» со взрывчаткой. Что известно?

На следующий день по белорусскому телевидению рассказали о подробностях предотвращенного теракта. Со ссылкой на КГБ в эфире гостелеканала ОНТ сообщили о том, что неизвестные прислали в Беларусь несколько посылок, в которых была взрывчатка. При этом бомбы были замаскированы под “бытовые приборы”.