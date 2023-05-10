КГБ заявил, что в Беларусь прислали "бытовые приборы" со взрывчаткой. Что известно?

Опубликовано: 10.05.2023 14:49 , Обновлено: 10.05.2023

Гостелеканал ОНТ сообщил со ссылкой на КГБ, что неизвестные прислали в Беларусь несколько посылок, в которых была взрывчатка. При этом бомбы были замаскированы под "бытовые приборы".

Телеканал не уточнил, из какой страны прислали посылки, ограничившись фразой “из-за рубежа”. “В нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы, всколыхнуть ситуацию в стране. Следы заказчика терактов ведут в Украину”, - утверждают на телеканале.

Почтовая связь с Украиной в Беларуси прервана, а значит посылки были из другой страны. На ОНТ заявили, что посылки должны были забрать белорусы и “не задавать лишних вопросов”. Знали ли получатели о содержимом, телеканал не стал уточнять.

Напомним, что КГБ Беларуси не в первый раз сообщает о предотвращении терактов на территории страны. На совещании 2 мая глава КГБ Иван Тертель утверждал, что кто-то где-то планирует “серьезные акции” на территории Беларуси. А заинтересованы в этом “спонсоры” и те, кто попал к ним “в зависимость”. Иван Тертель уточнил, что под спонсорами имеет в виду “иностранные заинтересованные лица, как физические, так и спецслужбы и другие организации”.

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