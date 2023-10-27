Зеленский призвал принять Беларусь в ЕС. Это как?

Опубликовано: 27.10.2023 15:06 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский обратился к Европейскому союзу с просьбой не затягивать вступление Украины в ЕС. По его мнению, это решение "во многом определит весь дальнейший путь Евросоюза".

В своей речи президент Украины вспомнил про Беларусь, Грузию и Молдову, заявив, что без этих стран Евросоюз проиграет.

“Или выиграет вся наша с вами Европа вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе – вместе с Грузией и Беларусью, или… выиграет прошлое. Я уверен, вы все – на стороне современной Европы. Мы должны победить”, – рассказал украинский резидент.

По его словам, ЕС должен начать переговоры с Украиной, потому что его страна выполнила почти все требования.

“Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии – и решения, которые были проще, и решения, которые были сложными для политиков. И мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз”, – выказал надежду Владимир Зеленский.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто 26 октября пообещал тому не быть “злопамятным”. Он не говорил о желании вступить в ЕС, но назвался “ярым сторонником сохранения” Евросоюза.

«Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Беларусь, являемся противниками ЕС. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза», — заверил венгерского министра Лукашенко.

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Власти Беларуси давно заявили, что являются сторонникам евразийской, а не европейской интеграции, включая развитие Союзного государства Беларуси и России.

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