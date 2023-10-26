Лукашенко назвал себя "ярым сторонником сохранения" ЕС и рассказал Сийярто, почему беспокоится из-за ракет ATACMS

Опубликовано: 26.10.2023 12:24 , Обновлено: 26.10.2023

Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто 26 октября пообещал тому не быть "злопамятным". А венгерский министр рассказал о возможных проблемах из-за приезда в Минск.

“Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Беларусь, являемся противниками ЕС. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза”, - заверил венгерского министра Лукашенко.

Впрочем, он уточнил, что это не потому, что он очень любит Европейский союз”. По его словам, он считает “ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией” сильными опорами существования “нашей планеты”. “Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех”, - поделился своим видением мироустройства Александр Лукашенко. https://president.gov.by/ru/events/vstrecha-s-ministrom-inostrannyh-del-i-vneshney-torgovli-vengrii-peterom-siyyarto

При этом он заявил, что считает поставки ATACMS Украине угрозой такому мироустройству. “Россия с этим никогда не смирится, да и мы в том числе. Поэтому нам надо всячески этому противостоять”, - рассказал он Петру Сийярто.

В ответ министр иностранных дел Венгрии поблагодарил Александра Лукашенко: “Благодарю вас, господин президент, за диалог”.

“Я верю в диалог. Мы хотим, чтобы у нас по соседству был мир. По соседству идет война, за которую мы никак не отвечаем, но мы платим цену за нее. В этой войне умирают и венгры. Мы не хотим, чтобы люди умирали”, - сказал Сийярто.

“Убежден в том, что поддерживать каналы коммуникации очень важно. Именно по этой причине я с радостью принял это приглашение, несмотря на то, что я рискую подвергнуться серьезной критике за принятое решение в некоторых частях Европы”, - заявил венгерский министр за минуту до встречи с Лукашенко, выступая в Минске на конференции, устроенной белорусским властями.

Ранее Телеграф сообщил, что бригадный генерал, представитель министерства обороны США Пэт Райдер заявил, что Пентагон передал ВСУ дальнобойные ракеты для HIMARS при условии ограниченности их действия.

В Пентагоне рассказали, где Украина может бить ракетами ATACMS