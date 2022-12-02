Зеленский приказал запретить в Украине церкви, связанные с Россией

Опубликовано: 02.12.2022 09:40 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил, чтобы правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект «о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ».

«Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души», — заявил Зеленский в видеообращении 1 декабря.

Также президент добавил, что Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручили провести экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви (УПЦ) на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости «принять предусмотренные законом меры».

А еще СНБО приказал проверить, насколько законно религиозные организации используют имущество, которое находится в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике (на территории Киево-Печерской лавры).

Напомним, 22 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) 22 ноября провела обыск в Киево-Печерской лавре, а также в двух монастырях и на территории Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Ровенской области.

Украинские спецслужбы уточнили, что все мероприятия в помещениях и на территории объектов УПЦ МП преследуют несколько целей, среди которых недопущение использования объектов УПЦ Московского патриархата как ячеек «русского мира».

СБУ обнаружила граждан России в Киево-Печерской Лавре и монастырях УПЦ