СБУ пришла в поисках "русского мира" и в монастыри УПЦ МП

Опубликовано: 22.11.2022 11:46 , Обновлено: 22.11.2022

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что 22 ноября проводит «мероприятия по безопасности» не только в Киево-Печерской Лавре, но и в двух монастырях и на территории Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Ровенской области.

Украинские спецслужбы уточнили, что все мероприятия в помещениях и на территории объектов УПЦ МП преследуют несколько целей, среди которых:

Недопущение использования объектов УПЦ Московского патриархата как ячеек «русского мира»;

Проверка данных об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. п;

Ограждение населения от провокаций и террористических актов.

В рамках действий агенты СБУ проводят осмотр территории и помещений Лавры и монастырей для выявления запрещенных к обороту предметов. Также там осуществляют проверку лиц “относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины”. В СБУ подчеркнули, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.

Ране в сети появились видео, где священник УПЦ в Киево-Печорской Лавре молится за русский мир. Оно снято из-за спин людей, пришедших на службу, и на нем слышно пение: “Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь”.

https://twitter.com/pq_Marina_bd/status/1591832606718722049?t=G8sJXkpIOJhj8OrEzU1YcA&s=1

Ещё ранее СБУ выдвинула обвинения Тульчинскому и Брацлавскому митрополиту УПЦ МП Ионафану. Его обвиняют в том, что он «подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины”, а также призвал к захвату государственной власти и нарушению границы Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, призвал россиян, мобилизованных на боевые действия в Украине, не бояться там умереть.

«Христос воскрес и вы воскреснете», — заявил он. По словам патриарха Кирилла, всех погибших русских военных в Украине ждёт жизнь в Царстве небесном, потому что они «защищали» свою страну.

Глава РПЦ Кирилл призвал россиян не бояться умирать в Украине — «Вы воскреснете»