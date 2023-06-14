«Зеленский предлагает: давай поговорим» - Лукашенко рассказал о встрече белорусского МИДа с Будановым во Львове

Опубликовано: 14.06.2023 14:00 , Обновлено: 04.07.2024

Александр Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой заявил, что президент Украины пытался наладить дипломатические отношения с Беларусью: во Львове встретились представители белорусского МИДа и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Он [Зеленский] мне предлагает „Давай поговорим“. Присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу их, министр иностранных дел поехал туда, не первый раз, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: „Давайте в следующий раз в Стамбуле“. Да пошли вы на хрен. Какой Стамбул. Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. Хотите разговаривать — давайте разговаривать», — сказал Лукашенко.

Украина предложила Беларуси подписать Пакт о ненападении — Лукашенко

Напомним, весной 2023 года Кирилл Буданов, начальник ГУР Министерства обороны Украины заявил, что Евгений Шевченко, депутат Верховной рады, помог установить контакты с Минском.

По словам Буданова, депутата использовали, чтобы «не допустить участия» нашей страны в войне на стороне РФ.

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что наладил коммуникацию с властями Беларуси. Кто помог?