Глава ГУР Украины Буданов заявил, что наладил коммуникацию с властями Беларуси. Кто помог?

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.05.2023 18:24 , Обновлено: 16.05.2023

Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил 16 мая, что его спецслужба использовала исключённого из фракции "Слуга народа" депутата Верховной Рады Евгения Шевченко, чтобы наладить связь с властями Беларуси. В Минске пока не комментировали слова главы ГУР.

По словам Кирилла Буданова, депутата использовали, чтобы “не допустить участия” Беларуси в войне на стороне России.

“Мы задействовали все возможные пути коммуникации. Даже задействовали, скажем так, одного народного депутата. Чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну, это первая цель. Вторая цель — когда произошло вытеснение российской армии, недопущение повторной меры из Беларуси. Как показало время, по состоянию на сейчас этого удалось достичь…”, - похвалился главный украинский разведчик.

По словам Буданова, спецслужбы Украины пользуются возможностями и связями Евгения Шевченко, встречавшегося в 2021 году в Минске с Александром Лукашенко, для коммуникации с властями Беларуси.

“Никогда этого не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Шевченко достаточно давно помогает нам и не отказывался, когда мы просили помощи”, - рассказал Кирилл Буданов.

“Предлагали подписать пакт о ненападении”

Ещё в начале 2023 года Александр Лукашенко заявил, что каким-то образом с ним выходили на связь власти Украины. Они предлагали властям Беларуси подписать международное соглашение в виде Пакта о ненападении. Об этом 24 января сообщил Александр Лукашенко. Когда поступало такое предложение он не уточнил, так же как и ответ Минска на него.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — заявил Александр Лукашенко, говоря о диверсантах, которые по его словам готовятся на территории Украины.

Украина предложила Беларуси подписать Пакт о ненападении — Лукашенко

Сам же украинский депутат Евгений Шевченко после начала войны признался в выполнении тайной миссии. «Официально заявляю, на сторону русских я не переходил, и не собираюсь. Все это время я выполнял военно-политическую миссию. Какую именно — расскажу после войны», — написал он.

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