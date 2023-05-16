Глава ГУР Украины Буданов заявил, что наладил коммуникацию с властями Беларуси. Кто помог?
Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил 16 мая, что его спецслужба использовала исключённого из фракции "Слуга народа" депутата Верховной Рады Евгения Шевченко, чтобы наладить связь с властями Беларуси. В Минске пока не комментировали слова главы ГУР.
По словам Кирилла Буданова, депутата использовали, чтобы “не допустить участия” Беларуси в войне на стороне России.
“Мы задействовали все возможные пути коммуникации. Даже задействовали, скажем так, одного народного депутата. Чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну, это первая цель. Вторая цель — когда произошло вытеснение российской армии, недопущение повторной меры из Беларуси. Как показало время, по состоянию на сейчас этого удалось достичь…”, - похвалился главный украинский разведчик.
По словам Буданова, спецслужбы Украины пользуются возможностями и связями Евгения Шевченко, встречавшегося в 2021 году в Минске с Александром Лукашенко, для коммуникации с властями Беларуси.
“Никогда этого не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Шевченко достаточно давно помогает нам и не отказывался, когда мы просили помощи”, - рассказал Кирилл Буданов.
“Предлагали подписать пакт о ненападении”
Ещё в начале 2023 года Александр Лукашенко заявил, что каким-то образом с ним выходили на связь власти Украины. Они предлагали властям Беларуси подписать международное соглашение в виде Пакта о ненападении. Об этом 24 января сообщил Александр Лукашенко. Когда поступало такое предложение он не уточнил, так же как и ответ Минска на него.
«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — заявил Александр Лукашенко, говоря о диверсантах, которые по его словам готовятся на территории Украины.
Украина предложила Беларуси подписать Пакт о ненападении — Лукашенко
Сам же украинский депутат Евгений Шевченко после начала войны признался в выполнении тайной миссии. «Официально заявляю, на сторону русских я не переходил, и не собираюсь. Все это время я выполнял военно-политическую миссию. Какую именно — расскажу после войны», — написал он.