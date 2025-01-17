Запрет отменяется? Таможня Литвы объяснила, в каких случаях разрешат въезжать авто на белорусских номерах

Опубликовано: 17.01.2025 13:43 , Обновлено: 17.01.2025

В пятницу, 17 января, Литовская таможня передумала и разрешила въезжать в страну автомобилям с белорусскими регистрационными знаками. Речь идёт о легковушках, которые не предназначены для продажи и которые принадлежат гражданам нашей Республики. Напомним, ранее ведомство объявило о запрете на въезд и пребывание на своей территории с 18 января 2025 года.

На таможне сообщили, что “порядок ввоза” в Литву транспортных средств с белорусскими номерами “остаётся неизменным”. Там добавили, что в соответствии с “руководящими принципами”, утверждёнными Международной координационной комиссией по санкциям 14 августа 2024 года, которые были составлены по поручению Минэкономики и инноваций Литвы и Минфина, с 14 февраля разрешается:

въезжать на территорию Литвы на легковом автомобиле, который не предназначен для продажи и принадлежит гражданину Беларуси, имеющему действующую визу, выданную Литовской Республикой, или действительное разрешение на временное или постоянное проживание в Литве.

При этом владелец сам должен находиться за рулём автомобиля, предназначенного для личного пользования (за исключением легковушек, принадлежащих юрлицам, а также тех, которые используют “коммерческие структуры”).

въезжать в Литву на легковом автомобиле, который не предназначен для продажи и принадлежит гражданину государства-члена ЕС, если он является резидентом Беларуси, и управляет этим транспортным средством строго для личного пользования.

“Напоминаем, что в случаях эксплуатации автомобилей с белорусскими регистрационными знаками без соблюдения установленного порядка лица, управляющие ими, будут считаться нарушившими требования правовых актов и будут привлечены к ответственности по ст. 515 КоАП, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля”, — заявили в Литовской таможне.

[info_b]Интересно, что свободный въезд белорусских машин разрешается с 14 февраля 2025 года. Какой режим будет действовать в период с 18 января по 14 февраля, на Литовской таможне не уточнили.[/info_b]

Кого ещё не коснётся запрет?

В ведомстве добавили, что, как и раньше, запрет не распространяется на въезд и пребывание на территории ЕС (в том числе в Литве) автомобилей, зарегистрированных в Беларуси:

с госрегистрационными номерами, которые используют дипломатические и консульские представительства или международные организации, имеющие иммунитет в соответствии с международным правом, или которые предназначены для личного пользования сотрудников дипмиссий и их ближайших родственников;

при перевозке останков умерших в транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Беларусь.

Ранее Telegraf.news писал, что такие же ограничения для легковых авто из Беларуси с 16 июля 2024 года ввела Латвия. Причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в 8-й пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня.

Латвия запретила въезд всем белорусским автомобилям

В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение властей Латвии, назвал их «бесчеловечными и антигуманными» и рассказал, собирается ли Минск ввести аналогичные меры по отношению к Латвии.

«Бесчеловечно и антигуманно» — МИД рассказал, запретит ли в ответ латвийским авто въезд в Беларусь