Заминируют ли все западные соседки границу с Беларусью? В Польше оценили идею Латвии, в Украине уже сделали

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.09.2023 20:02 , Обновлено: 07.09.2023

Неожиданная информация пришла из Латвии, где глава министерства обороны Инара Мурниеце заявила, что рассматривает возможность укрепления границы с Беларусью путем установки мин и противотанковых "зубов дракона". Теперь в Польше экс-начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гоцул оценил идею. В Литве ещё раньше рассмотрели такую возможность. А в Украине отрапортовал о тысячах установленных мин.

“За строительство забора, установку датчиков, кабелей отвечает министерство внутренних дел, и это должно быть сделано как можно скорее. Но граница должна быть подготовлена и с военной точки зрения, потому что мы видим, как быстро развивается ситуация в Беларуси”, - процитировал порталу Delfi главу Минобороны Латвии Инару Мурниеце.

В свою очередь, командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш пообещал, что минных полей в мирное время в Латвии не появится,хоть и с оговоркой. “Я сразу хочу успокоить латвийское общество, что главное слово здесь — оценить… Для взрыва противотанковой мины должно быть не менее 200 килограмм давления непосредственно на один квадратный сантиметр. Это означает, что мина от давления человека ни в коем случае не взорвется”, - решил он успокоить латвийцев.

В Польше идея тоже не нашла поддержку. «Здравомыслящие люди не должны быть параноиками. Особенно те, кто находится у власти в таких странах, как Латвия, Польша и других странах на восточном фланге НАТО. Здесь на ум приходит ассоциация с линией Мажино, которую немцы успешно обходили”, — оценил идею польский генерал.

По его словам, латвийцам не стоит впадать в паранойю”. Генерал Мечислав Гоцул посоветовал латвийцам проконсультироваться по этим вопросам с НАТО и поставить вопрос таким образом, чтобы усилить себя союзными солдатами, а не строить барьеры, которые затем придется устранять. «Применение мин следует применять только в случае необходимости», — считает польский генерал.

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“Для этого у нас есть пограничники и армия, чтобы в случае нарушения границы они могли остановить врага. Мы не можем заменить мыслящих солдат минами. Мины ничего не изменят. Бронетанковые формирования, это не то, что может внезапно появиться на границе. Угрозы, что такие российские или белорусские формирования внезапно прибудут на нашу границу, нет. А если да, то я надеюсь, что у нас есть соответствующий потенциал вооруженных сил, чтобы принять соответствующие меры в ситуации эскалации конфликта. Но не стоит нагнетать обстановку”, - предупредил бывший начальник Генштаба.

В Литве же ещё в начале августа заявили, что если и захотят минировать границу, то публично об этом не сообщат.

“Если мы что-то и делаем, а мы делаем, мы не будем давать другой стороне информацию о том, что мы на самом деле сделали. Потому что я думаю, что все информационное пространство очень сильно отслеживается”, - заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Ранее Телеграф сообщил, что Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что Верховная Рада приняла закон, согласно которому рядом с границей Беларуси будут заминированы обширные территории. А уже летом в Киеве отчитались о закладке свыше 2,5 тыс. мин у границ с Беларусью. О чем сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев

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