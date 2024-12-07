Закроет ли Вильнюс оставшиеся два пункта пропуска на границе с Беларусью? Новый глава МВД Литвы ответил

Опубликовано: 07.12.2024 11:21 , Обновлено: 07.12.2024

Новый министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс рассказал, планирует ли Вильнюс закрывать оставшиеся два пункта пропуска на границе с Беларусью. Напомним, сейчас работает пункт "Каменный Лог" (с литовской стороны - "Мядининкай") и "Бенякони" ("Шальчининкай").

“Обсуждение [закрытия пунктов пропуска. - прим. ред.] необходимо. Конечно, это ответственность Министерства иностранных дел, но нужно понимать, что то, что осталось, - это и международные обязательства”, - сказал глава МВД Литвы. Он пояснил, что по “определенным коридорам” перевозки идут не только в Беларусь и Россию, “но и дальше” (куда именно, не уточнил).

“Наверное, мы не можем закрыться”, - [link href=“https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/2433039/naujasis-vidaus-reikalu-ministras-mano-kad-migrantams-salyje-reikia-papildomos-prieziuros” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировала [/link] Кондратовичюса литовская телерадиокомпания LRT.

Фото: LRT

При этом министр считает, что контроль на пограничных пунктах “должен быть усилен”. “Возможно, как из-за нарушения санкций, так и из-за возможного, скажем так, въезда нежелательных лиц в Шенген”, - сказал он.

“Мы поговорим с командирами [пунктов пропуска. - прим. ред.], посмотрим, какова ситуация, но я считаю, что закрывать [пункты пропуска. - прим. ред.] на данный момент совершенно нет необходимости”, - добавил глава литовского МВД.

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«Не знают, что творят. Это безумцы»

Еще в августе президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя решение литовских властей закрыть въезд в страну для автомобилей с белорусскими номерами, назвал их политиков «безумцами».

«Они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет», — [link href=“https://www.sb.by/articles/bezumtsy-ne-znayut-chto-tvoryat-lukashenko-o-zaprete-na-vezd-belorusskikh-avto-v-litvu.html?ysclid=m3edrxew94774170292” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] он.

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный таможенный комитет Беларуси озвучил точную дату, с которой официально прекратит действовать межправительственное соглашение о таможенном сотрудничестве между Республикой и Литвой. За его денонсацию Сейм Литвы проголосовал две недели назад, а на днях МИД страны официально уведомил об этом белорусское посольство.

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