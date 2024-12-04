В ГТК назвали дату, когда Литва официально прекратит таможенное сотрудничество с Беларусью

💼 Официально

Опубликовано: 04.12.2024 10:58 , Обновлено: 30.04.2025

Государственный таможенный комитет Беларуси озвучил точную дату, с которой официально прекратит действовать межправительственное соглашение о таможенном сотрудничестве между Беларусью и Литвой. За его денонсацию Сейм Литвы проголосовал две недели назад, а на днях Министерство иностранных дел Литвы официально уведомило об этом белорусское посольство.

Соглашение регулирует таможенные отношения двух стран на протяжении последних 20 лет и обеспечивает, помимо таможенного контроля, также обмен информацией и совместные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков и психотропов. Официально стороны прекратят такое сотрудничество с 27 мая 2025 года .

При этом в Государственном таможенном комитете Беларуси 4 декабря заявили, что “фактическое сотрудничество” литовская сторона “завершила уже 2,5 года назад”.

“Таможенные органы Беларуси, в свою очередь, до последнего предлагали возможные варианты взаимодействия, которые сопредельная сторона игнорировала”, - пояснили в ГТК.

Белорусское ведомство упрекнуло своих литовских коллег в том, что их позицию по вопросам сотрудничества “определяют литовские политики, которые не настроены на взаимодействие” двух соседних стран.

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“Сегодня на белорусско-литовской границе, по одностороннему решению Литвы, функционирует лишь два пункта пропуска, в которых постоянно пребывают серьезные очереди из- за неритмичного приема транспорта сопредельной стороной”, - посетовали в ГТК, заявив при этом, что “даже после такого шага” ведомство готово к “открытому и равноправному диалогу по таможенным вопросам”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Сейм Литвы денонсировал межправительственное соглашение с Беларусью 12 ноября. За это проголосовали 93 депутата, а 2 воздержались. В пояснительной записке к решению Сейма значилось, что после вступления страны в Европейский союз, двухсторонние соглашения “не имеют большого практического значения, поскольку сотрудничество в сфере таможенного союза принадлежит к исключительной компетенции ЕС”.

«Не имеет большого значения» — Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью