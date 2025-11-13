Закроет границу с Беларусью? Латвия пообещала проявить «солидарность» с Литвой

Опубликовано: 13.11.2025 16:13 , Обновлено: 13.11.2025

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что власти Латвии и Эстонии пообещали при необходимости поддержать страну, если ситуация с контрабандными воздушными шарами на границе с Беларуси кардинально не изменится.

Выступая в Сейме перед министрами во время так называемого “правительственного часа”, когда члены правительства отчитываются перед Сеймом, Ругинене отметили, что Польша уже “проявила солидарность” с Литвой, когда отложила уже анонсированное открытие дополнительных пунктов пропуска на границе с Беларусью.

По словам Ругинене, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал пока не открывать новые пограничные переходы.

“Премьер-министр всю неделю действительно обещал мне, что мы с ним еще поговорим, и я очень благодарен Польше за то, что они услышали о нашей беде и проявили солидарность”, — процитировало Ругинене литовское агентство LRT.

По её словам, аналогичные заверения в солидарности с Литвой она получила от премьер-министров Латвии и Эстонии, если ситуацию на границе с Беларусью литовской стороне “не удастся взять под контроль”.

На уточняющий вопрос одного из депутатов относительно того, подразумевается ли под проявлением такой “солидарности” закрытие пограничных переходов на собственных участках границы с Беларусью, Ругинене пояснила, что об этом речи не идёт.

“Точно так же, как мы выразили поддержку и солидарность в отношении активации статьи 4, когда Эстония обратилась с такой просьбой, точно так же, предпринимая определённые действия, страны Балтии выразили свою готовность всегда оказывать поддержку и проявлять солидарность. Это то, о чём мы заявили друг другу как весь регион”, - уточнила свои слова политик.

Ранее Telegraf.news рассказал, что польские власти не отказываются от своих планов открыть пограничные переходы на границе с Беларусью уже в этом месяце. Об этом, ссылаясь на собственные неназванные источники в среде польских дипломатов, сообщило местное издание RMF 24. По его данным, на 13 ноября запланированы консультации заместителей министров внутренних дел Польши, Литвы и Латвии, на котором будет обсуждаться данный вопрос. Сообщается, что консультация была намечена уже давно, но отменять её не стали не фоне событий последних недель на западных границах Беларуси.

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Между тем, ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси выступили с заявлением, указав на то, что Польша и Литва не имеют права в одностороннем порядке принимать решение об открытии пунктов пропуска на границе. Там подчеркнули, что «для танго нужны двое».

МИД объявил, что Беларусь может не открыть пункты пропуска с Литвой и Польшей