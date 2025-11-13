Откроет ли Туск новые КПП на границе с Беларусью? МВД Польши назначило дату переговоров с Литвой и Латвией

Опубликовано: 13.11.2025 07:34 , Обновлено: 13.11.2025

Польские власти не отказываются от своих планов открыть пограничные переходы на границе с Беларусью уже в этом месяце. Об этом, ссылаясь на собственные неназванные источники в среде польских дипломатов, сообщило местное издание RMF 24.

По данным RMF 24, на четверг, 13 ноября, запланированы консультации заместителей министров внутренних дел Польши, Литвы и Латвии, на котором будет обсуждаться данный вопрос. Сообщается, что консультация была намечена уже давно, но отменять её не стали не фоне событий последних недель на западных границах Беларуси.

Польское издание Dorzeczy отметило, что литовские власти представляют запланированные консультации как часть трёхстороннего обсуждения углубляющегося миграционного кризиса и вопроса безопасности границ после решения Вильнюса закрыть свои пункты пропуска на границе с Беларусью.

Тем временем в МВД Польши подчёркивают, что встреча заместителей министров была запланирована заранее и должна была быть посвящена, прежде всего, миграционной ситуации в регионе. Хотя литовско-белорусский кризис может быть затронут в ходе переговоров, ожидается, что это не приведёт к изменению решения Варшавы об открытии пунктов пропуска на польской границе.

Напомним, о планах открыть два пограничных перехода с Беларусью – в Бобровниках (с белорусской стороны КПП “Берестовица”) и Кузнице (сопредельный белорусский КПП “Брузги”) – в ноябре премьер-министр Польши Дональд Туск объявил ещё в конце октября. Отложить открытие Варшава согласилась в знак солидарности с соседней Литвой, когда та закрыла свою границу с Беларусью из-за участившихся случаев залёта контрабандных воздушных шаров.

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Тогда Туск предупреждал, что решение открыть дополнительные пункты пропуска — “пробное”. “Это значит, что если окажется, что по какой-то причине (я имею ввиду безопасность Польши) придётся снова закрыть границу, я не буду колебаться ни минуты”, — заявил тогда польский премьер.

Между тем, как ранее сообщал Telegraf.news, после заявления Туска в Министерстве иностранных дел Беларуси выступили со своим заявлением, указав на то, что Польша и Литва не имеют права в одностороннем порядке принимать решение об открытии пунктов пропуска на границе. Там подчеркнули, что «для танго нужны двое».

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