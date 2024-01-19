КГБ обвинил спецслужбы Украины в подготовке терактов и громких убийств в Беларуси

Опубликовано: 19.01.2024 09:03 , Обновлено: 05.02.2024

Комитет госбезопасности заявил о том, что пресек деятельность "сети украинских агентов, которые занимались переброской взрывчатки и оружия" в Беларусь. По словам заместителя начальника Следственного управления КГБ Константина Бычека, таким образом спецслужбы Украины готовились к "совершению терактов" и "убийств белорусских государственных деятелей и журналистов".

Накануне на гостелеканале “Беларусь 1” показали документальный фильм о том, “как украинские спецслужбы пытаются взорвать Беларусь”. Авторы репортажа рассказали о раскрытии “сети украинских агентов”, которые якобы перебрасывали в Беларусь взрывчатку и оружие, оставляя их в специальных тайниках.

Рассказывая о спецоперации белорусских спецслужб, Бычек пояснил, что КГБ получило “данные об их возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности”, а также о якобы готовящихся “убийствах государственных деятелей и журналистов”, сообщило агентство БелТА.

В КГБ заявили, что уже установили личности “кураторов из числа сотрудников спецслужб Украины”, которые, по их словам, “руководили деятельностью преступной группы” на территории Беларуси.

Бычек заявил, что Следственное управление КГБ уже возбудило по данному факту уголовное дело, а его фигурантов могут привлечь по таким статьям Уголовного кодекса, как измена государству, агентурная деятельность и акт терроризма. В последнем случае, если вина обвиняемых будет доказана, в Беларуси им может грозить смертная казнь.

Ранее Телеграф сообщил, что летом прошлого года в Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что располагают данными о сотрудниках иностранных спецслужб, которые “готовят террористические акты”, а также “разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь”. Тогда Константин Бычек назвал конкретные страны и названия спецподразделений, на базе которых якобы ведётся такая “подготовка боевиков”.

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А в декабре глава КГБ Иван Тертель рассказал о работе контрразведки в Беларуси. По его словам, ведомство “фиксирует прибытие иностранных дипломатов, иногда разведчиков с различными целями”, которые затем “активно передвигаются по Минску”. При этом руководитель КГБ отметил у них “интересную реакцию” на ситуацию горожан.

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