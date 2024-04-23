«Вызывает законное беспокойство» - МИД Беларуси пожаловался на отсутствие «коммуникации» с Литвой по АЭС

Опубликовано: 23.04.2024 14:53 , Обновлено: 23.04.2024

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич во вторник, 23 апреля, пожаловался на отсутствие "должного уровня коммуникации" с литовскими властями. Более тесное двустороннее общения, по мнению представителя белорусского внешнеполитического ведомства, необходимо в вопросах безопасности Игналинской АЭС, расположенной в непосредственной близости от границы с Беларусью.

Амбразевич обратил внимание на то, что Игналинская АЭС была построена еще во времена СССР и “схожа с Чернобыльской АЭС”. Соседство Беларуси с этим атомным объектом, по его словам, у белорусских властей “вызывает законное беспокойство”, в том числе потому, что работы по консервации и сносу станции до сих пор не завершены.

“У нас на нынешний момент нет уверенности, что все проходит должным образом”, - процитировало представителя МИД Беларуси госагентство БелТА.

По словам Амбразевича, между правительствами двух соседних государств “нет должного уровня коммуникации” по вопросам безопасности Игналинской АЭС”. Он подчеркнул, что белорусская сторона “заинтересована в двустороннем общении с литовскими коллегами по этим вопросам как на политическом уровне, так и на уровне технических экспертов”. Именно они, по мнению представителя белорусского МИД, и должны “прояснять все эти вопросы”. Амбразевич подчеркнул, что любая атомная электростанция представляет собой “сложнейший технологический объект”, который, “как кострище, просто дерном не прикроешь” на этапе вывода из эксплуатации.

[info_b]Игналинская атомная электростанция, от которой до белорусской границы по прямой - не больше пяти километров, проработала 26 лет и была остановлена 31 декабря 2009 года. С тех пор велись работы по снятию станции с эксплуатации - строительству хранилища для отработанного ядерного топлива, его выгрузке, консервации станции. Из-за ограниченных средств работы периодически приостанавливались. По последним данным, полный демонтаж и снос Игналинской АЭС запланирован на 2038 год. [/info_b]

Литва снова потребовала остановить БелАЭС. Что случилось?

Отметим, что литовские власти не раз упрекали Беларусь и даже требовали остановить Белорусскую АЭС. Так, ранее Telegraf.news сообщил, что декабре прошлого года министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас заявил, что не имеет возражений по поводу планируемого строительства в Польше атомной электростанции в 200 км от границы с Литвой. А по поводу белорусской АЭС высказался иначе.

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