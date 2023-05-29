Литва снова потребовала остановить БелАЭС. Что случилось?

Опубликовано: 29.05.2023 17:37 , Обновлено: 29.05.2023

Государственная инспекция по безопасности атомной энергии Литвы (VATESI) в письме, направленном 25 мая министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС), потребовало остановить Белорусскую АЭС. Литовские эксперты выдвинули ряд требований. В МЧС и Минэнерго Беларуси пока не отреагировали на заявления литовской стороны.

В VATESI заявили, что большинство вопросов обеспечения ядерной безопасности на Белорусской АЭС в Островце “до сих пор не решены”. В госинпекции Литвы сообщили, что все еще ждут ответов на поставленные вопросы безопасности, “связанные с выбором и оценкой площадки” для БелАЭС. Литовские чиновники утверждают, что не получили от белорусской стороны оценки пожарного риска и других вопросов безопасности.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергии Литвы попросила “уточнить опубликованную в открытом доступе информацию о загрязнении контура охлаждения реактора 2-го энергоблока [БелАЭС] органическими веществами, загрязнении второго контура циркуляции 1-го энергоблока [БелАЭС] радионуклидами, недостатках фиксации корпуса реактора, выявленных дефектах и незавершенных работах”.

«Не волнуйтесь» — Глава МВД обратился к белорусам по поводу БелАЭС

Копии письма были направлены в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейскую комиссию, Европейскую группу регулирования ядерной безопасности (ENSREG) и Западноевропейскую ассоциацию регулирования ядерной безопасности (WENRA).

“Вбросы” и “дискредитация”

Ранее в Минэнерго Беларуси обвинили Литву в распространении недостоверной информации о неисправностях на первом и втором реакторах БелАЭС. В марте в Минэнерго сообщили, что “во исполнение своих международных обязательств Беларусь не только информировала соседние страны о проведении ремонтных работ, но и ответила на поступившие вопросы”.

Началось все с того, что Литва обвинила Беларусь и российскую компанию «Росатом» в утаивании «трещин» на реакторах БелАЭС. В белорусском министерстве энергетики назвали это заявление «дискредитацией» и «вбросом».

Минэнерго назвало «вбросом» обвинения Литвы в утаивании трещин на реакторах БелАЭС