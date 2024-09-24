Новая Зеландия расширила санкции против Беларуси. Какие предприятия попали в список?

Опубликовано: 24.09.2024 16:07 , Обновлено: 15.11.2024

Власти Новой Зеландии расширили действующие санкции против Беларуси и России. Об этом во вторник, 24 сентября, объявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. В санкционный список попали шесть новых компаний, включая два белорусских завода, а также пять физических лиц.

В официальном заявлении, которое было опубликовано на сайте правительства Новой Зеландии, в качестве повода для расширения санкций против Беларуси называется “сотрудничество” указанных лиц и компаний с российским военно-промышленным комплексом. Новые санкции страны затронули следующие белорусские предприятия:

Белорусское оптико-механическоеобъединение (БелОМО),

Оршанский авиаремонтный завод.

Всего же под санкции Новой Зеландии, впервые введённые в 2022 году, попали уже более 1,7 тыс. частных лиц и компаний из России, Беларуси и других стран, которые власти страны уличили в сотрудничестве с российскими властями.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что Новая Зеландия решением Совмина Беларуси включена в перечень “иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц”. В отношении стран, вошедших в этот список, белорусские власти вводят “контрсанкции” - запрещают ввозить оттуда некоторые товары, разрешают использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей и устанавливают особые условия для некоторых юридических сделок, например, продажи имущества для граждан таких стран.

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