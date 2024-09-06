"Выглядит нелепым" - В МИД Беларуси ответили на протест Токио из-за задержания японца

Опубликовано: 06.09.2024 19:31 , Обновлено: 06.09.2024

В МИД Беларуси сообщили, что 6 сентября вызвали в ведомство посла Японии Хироюки Ямамото. Ему заявили протест из-за "шпионской деятельности" японца, которого недавно задержали в Республике.

Эта “шпионская деятельность”, по информации пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, “нанесла ущерб безопасности Беларуси”.

“Публично заявленные японской стороной требования скрыть данное преступление от общественности и не демонстрировать в СМИ оставлены без рассмотрения в связи с их неправомочностью. В данном контексте тем более выглядит нелепым протест по поводу демонстрации фильма, раскрывающего обществу преступный характер деяний японского гражданина”, - заявил Глаз, имея в виду фильм о задержанном японце, который показали на белорусском телевидении.

Пресс-секретарь МИД отметил, что белорусская сторона не отказывается “от дальнейших контактов” с японской по этому делу. “Подчеркиваем неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих суверенитет нашей страны”, - сказал Глаз.

Он также сообщил, что расследование этого дела сейчас “на завершающей стадии” и что наказание за “совершенные преступления” определит суд “в полном соответствии с белорусским законодательством”.

“Японский шпион” в Беларуси

Напомним, о задержании “агента японских спецслужб” в Беларуси стало известно вечером 4 сентября из анонса Агентства телевизионных новостей (АТН). «Мои действия могут быть опасны для Беларуси. Может быть атака ракетой по Беларуси», — сказал в ролике АТН задержанный.

В Беларуси задержали «агента японских спецслужб» — ГосТВ

6 сентября начальник следственного управления Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси Константин Бычек в эфире государственного телевидения рассказал подробности дела “японского шпиона”. По данным следствия, он посещал районы Беларуси, которые граничат с Украиной, и снимал мосты, дороги, вокзалы и другие объекты инфраструктуры. За шесть лет шпионажа, как утверждает Бычек, японец собрал около 9 тыс. фотографий.

В свою очередь правительство Японии подтвердило задержание своего гражданина, однако отказалось комментировать причины и обстоятельства случившегося. Чуть позже, после выхода сюжета на белорусском госТВ, власти направили протест белорусской стороне.

“Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир”, - сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

КГБ Беларуси обвинил задержанного японца в агентурной деятельности. В Токио ответили