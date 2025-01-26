Выборы 2025 – последние? Лукашенко назвал условие, при котором «не задержится в президентском кресле»

Опубликовано: 26.01.2025 17:57 , Обновлено: 26.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января назвал условие, при котором "не задержится в президентском кресле", а также ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, может стать президентом Беларуси в Будущем.

Один из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции, организованной после того, как Лукашенко проголосовал, поинтересовался, станут ли выборы 2025 года для действующего президента последней электоральной кампанией? Чёткого ответа на этот вопрос действующий глава государства не дал, но назвал условие, при котором он “не задержится в кресле” президента.

По словам Лукашенко, над этим вопросом он “подумает, когда придёт время”. При этом он подчеркнул, что вопрос о его участии в выборах не является его сугубо личной прерогативой.

“Как Качанова (глава Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова - прим. ред.) скажет, так и будет”, - повторил Лукашенко свои слова, которые озвучивал в 2024 году, перед тем, как объявить о своём решении баллотироваться на нынешних выборах. После чего он озвучил важное условие, при котором, по его словам, готов оставить президентское кресло.

По словам Лукашенко, в качестве “настоящего президента” он видит того, кто готов от всего отречься, забыть “про своё” и сконцентрироваться только “на государственном”.

“Если мы придем к общему мнению, что у нас есть мужики, которые возглавят эту страну и будут в правильном направлении ее вести, поверьте, я в этом кресле не задержусь. Но это должно быть не только мое мнение”, - пояснил Лукашенко.

Чуть ранее, отвечая на вопрос другого журналиста по поводу того, кто может стать президентом Беларуси в Будущем Лукашенко также заявил, что не видит в этой роли женщину.

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“Женщина не может быть диктатором, а мужиков у нас уже появилось немало для того, чтобы возглавить наше руководство. И в сфере культуры у нас крепкие люди есть, не шоумены, а настоящие. И в средствах массовой информации. Посмотрите, совершенно новое поколение пришло”, - процитировало его госагентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в качестве будущих президентов из “нового поколения” он видит нынешних губернаторов, министров, членов правительства, руководителей палат парламентов и прочих высших должностных лиц.

Ранее Telegraf.news рассказал, как Лукашенко прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую ещё на этапе досрочных выборов. В ней президентские выборы 2025 года назвали “фикцией”, однако, по словам Лукашенко, это “нам даже выгодно”. Он также заявил о готовности вести диалог с Евросоюзом.

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