"Нам даже выгодно" - Лукашенко рассказал, почему ему "фиолетово" на резолюцию ЕС. Готов ли начать переговоры?

Опубликовано: 26.01.2025 12:06 , Обновлено: 26.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую ещё на этапе досрочных выборов. В ней президентские выборы 2025 года назвали "фикцией", однако, по словам Лукашенко, это "нам даже выгодно". Он также заявил о готовности вести диалог с Евросоюзом.

“Ребята как всегда там поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться”, - процитировал ответ Лукашенко на вопрос о резолюции Европарламента по выборам в Беларуси Telegram-канал “Пул Первого”.

Заявления Европейского союза о выборах в Беларуси, которое было сделано ещё до основного дня голосования, действующий глава государства назвал “пресмыканием перед “старшими братьями” в Вашингтоне”, сообщило госагентство БЕЛТА.

“Даже в Америке смех это вызвало у отдельных специалистов. Как можно оценить что-то, которое еще не состоялось?”, - задался вопросом Лукашенко.

По мнению президента, такая резолюция Европарламента вовсе не “крепко навредила”, а даже наоборот.

“Откровенно скажу, это нам даже выгодно. Они сами себя показали в этом свете. И спасибо им,” - высказал своё мнение Лукашенко, призвав журналистов, присутствовавших на пресс-конференции “спокойно это воспринимать” и “не обращать внимания”.

“Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете - это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что для него главное - “чтобы белорусы признали эти выборы”, а сама кампания завершилась “спокойно, как и началась”.

Относительно же потенциального сотрудничества с западными странами Лукашенко заявил, что официальный Минск “никогда не отказывался от отношений с Западом”.

“Мы готовы были всегда. Но вы не хотите этого. Так что нам, кланяться перед вами или ползать на коленях? Мы с Евросоюзом готовы вести диалог, даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику”, - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство иностранных дел Беларуси 22 января заявило о “грубейшем вмешательстве в суверенные дела” Республики на фоне президентской избирательной кампании. Так в ведомстве расценили заявление дипломатической службы Евросоюза, которое было подготовлено заранее, ещё до завершения голосования и в котором выборы в Беларуси называют “нелегитимными”.

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Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Круто, в свою очередь, назвал опубликование решений о непризнании выборов ещё до окончания электоральной кампании “попыткой давления на избирателей” и “искажением электоральных процессов”.

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