"Очень сложно" - Кочанова заявила, что женщина не может быть президентом Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.09.2023 20:50 , Обновлено: 25.09.2023

Глава Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова заявила, что женщины не смогут справиться на посту президента Беларуси. А патриотизм, по ее словам, "это ведь не взять флаг и ходить с ним, но когда надо - встать и пойти".

Своим мировоззрением она поделилась в эфире гостелеканала “Беларусь 1” 25 сентября. На вопрос, может ли женщина стать президентом Беларуси ее ответ можно понимать как отрицательный.

“Такие примеры есть. Сегодня есть женщины - президенты страны. Но все зависит от того, какая это страна и какие задачи решаются в этой стране. Каждая женщина, возлагая на себя такую ответственность, должна понимать, что отвечает за страну”, - порассуждала Наталья Кочанова, а потом заявила, что если брать Беларусь, “то, конечно, мужчина должен ее возглавлять”.

“Потому что у нас президент - это не про представительские функции. У нас это кропотливая, ежедневная, ежесекундная работа, забота о людях, человеке. Поэтому, конечно, это очень сложно”, - сделала вывод Наталья Кочанова, передает Белта.

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