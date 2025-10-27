"Всю жизнь летали" - МИД Беларуси ответил Литве на закрытие границ из-за шаров

Опубликовано: 27.10.2025 15:48 , Обновлено: 27.10.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прокомментировал реакцию литовских властей, которые на неопределённый срок закрыли движение на границе из-за "шаров из Беларуси". Глава внешнеполитического ведомства предложил литовским властям "самим разобраться" с "шайками" контрабандистов на своей территории.

Глава МИД назвал решение Литвы в очередной раз без предупреждения закрыть границу с Беларусью “какими-то провокациями”.

“Если кому-то надо найти повод, чтобы как-то вот этой риторикой оправдать свои какие-то действия против Беларуси, против России, в конечном итоге и против своих граждан, то вот ищутся такие как раз-таки поводы”, - заявил Рыженков в комментарии гостелеканалу “Первый информационный”.

Глава белорусской дипломатии подчеркнул, что “шары с контрабандой каких-то сигарет всю жизнь летали” и возложил вину за контрабанду на литовскую сторону, предложив властям соседней страны самостоятельно разобраться с “организованными шайками” контрабандистов на своей территории. При этом литовскую сторону глава МИД упрекнул в том, что она не посылала никаких протестных нот по поводу недавнего инцидента.

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“Не могут сами разобраться, что там за шары летали и какие - они так и не нашли. Вы можете сколько угодно обвинять кого-то здесь в Беларуси, но там-то с той стороны кто? Если это действительно шары контрабандистов, то кто с той стороны? Литовцы, которые, собственно говоря, используют это для наживы. Вот разберете, победите у себя контрабанды и не будет таких вопросов”, - озвучил свою позицию министр иностранных дел.

Рыженков назвал шумиху, поднятую вокруг “шаров из Беларуси” не более чем провокациями. По его мнению, их цель - “оправдание неких антибелорусских, антироссийских подходов”, в том числе, уже анонсированных литовскими властями шагов по прекращению транзита в Калининградскую область, а также возможные ограничение на пролет самолетов в своём воздушном пространстве.

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“Вот для этого все это и делается. То есть, образно говоря, обосновать своему народу просто какие-то действия антибелорусского, антироссийского характера - это тяжело, поэтому надо вот наскрести какого-то такого негатива, на фоне которого запуганный житель Литвы будет в глубине души хоть и переживать за то, что вот такая нагнетается ситуация, что надо искать, бежать где-то какое-то бомбоубежище, запасаться какими-то продуктами питания, но будет поддерживать действия власти. Потому что, ну, это же действительно угроза с востока”, - объяснил своё видение ситуации на границе Рыженков.

Фото: Погранслужба Литвы

Литовцы заподозрили белорусских метеорологов в провокациях с шарами

Между тем, в Литве заподозрили причастность белорусских метеорологов к провокациям с воздушными шарами на границе, из-за которых на прошлой неделе четыре раза нарушалась работа Вильнюсского аэропорта. Такую версию высказал метеоролог Гитис Валайка в эфире местного радио LRT.lt.

Литовский специалист обратил внимание на то, что для того, чтобы благополучно переправить воздушные шары с контрабандой через государственную границу двух стран, злоумышленникам необходимо учесть ряд специфических метеорологических факторов, в частности, скорость и направление воздушных потоков. Так, для запуска воздушных шаров из Гродно в вильнюсском направлении благоприятен юго-западный ветер. Именно такой ветер дул вчера и будет преобладать в понедельник, 27 октября, пояснил метеоролог.

В отчете, подготовленном Литовской гидрометеорологической службой, указано, что направление ветров в приграничных районах имеют чётко выраженный сезонный характер — благоприятные для контрабандистов ветры чаще дуют осенью.

Тем не менее, метеорологи отмечают, что направление ветра может резко меняться в течение дня из-за перемещения атмосферных фронтов и влияния местных факторов (из-за разного нагрева земной поверхности, интенсивной конвекции, шквалов и т. д.).

Всё это, по словам Валайки, необходимо учитывать контрабандистам для успеха своей незаконной “операции”. Обладая такими данными, можно просчитать скорость и направление движения воздушных шаров и вычислить место его падения. Рассчитав обратную траекторию полета вчерашних шаров, Валайка пришёл к выводу о том, что их запустили из Гродно.

Оттуда до Вильнюса, по расчётам литовских специалистов, шарам придётся лететь от 1 до 3 часов, в зависимости от разных факторов.

Предполагаемая траектория полёта шаров в ночь на 27.10.2025

Исходя из того, как много специфических факторов приходится учитывать при планировании такой “операции”, Валайка предположил, что в деле могут быть замешаны белорусские метеорологи либо военные специалисты с профессиональными знаниями в области метеорологии.

“Это точно не пустая затея, нужны знания, чтобы провести расчёты”, - заявил метеоролог в эфире LRT.lt. По его словам, всё выглядит как хорошо спланированная акция, поэтому “трудно поверить в то, что это может быть делом какого-то парня, который просто хочет подзаработать”.

Более того, эксперт предположил, что неизвестные организаторы этой “спланированной акции” выбрали для себя Вильнюсский аэропорт в качестве конкретной цели.

“Все факты здесь указывают на то, что существует очень высокая вероятность того, что это действительно организованная деятельность и что всё это делается намеренно”, — заявил метеоролог.

При этом сами шары, по его словам, к метеорологам не имеют прямого отношения. Несмотря на то, что их часто называют метеорологическими зондами, на самом деле это разные вещи. Они отличаются от тех шаров, которые запускают специалисты по наблюдению за погодой.

По словам Валайки, их принцип работы очень похож, но размеры отличаются в разы. Метеорологические зонды способны нести полезную нагрузку в 1-2 килограмма, не более, тогда как шары, которые используют для контрабанды, поднимают в воздух по несколько десятков килограммов, а то и больше.