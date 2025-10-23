Закроет ли Литва полностью границу с Беларусью? Вильнюс послал "чёткий сигнал"

Опубликовано: 23.10.2025 09:41 , Обновлено: 23.10.2025

Министерство иностранных дел Литвы вручило строгую ноту протеста Беларуси после инцидента с метеозондами, массово залетевшими на территорию страны. Вильнюс предупредил, что готов полностью закрыть границу с Беларусью и назвал условия.

Временного поверенного в делах Беларуси 22 октября вызвали в МИД Литвы и вручили ему строгую ноту протеста. Причиной в литовском ведомстве назвали “неоднократные и участившиеся нарушения воздушного пространства Республикой Беларусь”. Там пожаловались, что группа метеозондов, которую вечером 21 октября зафиксировали литовские радиолокационные средства, прилетели с территории Беларуси и создали угрозу гражданской авиации и общественной безопасности, а также нарушили работу Вильнюсского аэропорта, что повлекло за собой финансовые потери.

В литовском МИД нарушения государственной границы назвали “грубым нарушением международного права” и призвали власти Беларуси “обеспечить контроль своего воздушного пространства”, отметив, что данный инцидент не является единичным.

Литовские власти потребовали от белорусской стороны провести тщательное расследование инцидента и “не допустить его повторения”, а также предупредили, что в случае повторных незаконных нарушений воздушного пространства “Литовская Республика оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры”. Какие именно - в МИД не стали уточнять.

Однако, премьер-министр Инга Ругинене в общении с прессой уточнила, что при повторном массовом залёте метеозондов контрабандистов литовские власти готовы будут перекрыть наземную границу с Беларусью более чем на 24 часа.

“Мы не будем терять времени — мы отреагируем здесь и сейчас. Нашим соседям посылается чёткий сигнал, что мы точно не будем спокойно смотреть на подобные действия”, — процитировал Ругинене литоский портал delfi.lt.

Премьер-министр признала, что подобные ответные меры Вильнюса вызывают недовольство со стороны литовских перевозчиков, которые несут убытки от простоя грузов на границе.

“Я понимаю, что это мешает работе, но мы не можем не отреагировать, потому что воздушные шары мешают работе нашего аэропорта”, — пояснила позицию литовских властей Ругинене.

При этом она призвала белорусские власти к “сотрудничеству на техническом уровне” - “какими бы ни были политические отношения” между двумя странами.

“Первый за годы здравый посыл”

Официального ответа со стороны белорусского МИДа на заявление литовских властей не последовало. Однако, авторы Telegram-канала “Глас МИДа”, близкого к белорусскому внешнеполитическому ведомству, дали свой неофициальный ответ “для своих”.

Бурную реакцию литовской стороны на рейд метеозондов-контрабандистов там назвали “знаковым событием”, а ответную меру в виде закрытия границы - “беспрецедентной”.

“Сегодня наши литовские соседи, наконец, обнаружили, что граница – это не только место для красивых фото на фоне пограничных столбов, но и сложный инженерно-технический комплекс. И вот – прорыв! После многих лет вдумчивого игнорирования всех наших предложений сесть и по-соседски обсудить, как вместе охранять этот самый комплекс, из Вильнюса долетел первый за годы здравый посыл”, - отметили авторы канала, похвалив литовского премьера за предложение взаимодействовать с Беларусью “на техническом уровне”.

Со своей стороны белорусские дипломаты предложили обсудить вопросы безопасности границы “без тумана войны”.

“Мы-то всегда были готовы. Наши предложения лежат на столе, пыль на них уже в палец толщиной. Так что, коллеги, когда решите спуститься с небес политики на землю технических деталей, мы вас ждем”, - заявили авторы Telegram-канала “Глас МИДа”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне из-за метеозондов литовские пограничники ночью перекрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью. Оформление транспорта, как на въезд, так и на выезд, было прервано почти на 7 часов.

Литва возобновила движение на границе с Беларусью