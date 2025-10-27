Литва полностью закрыла границу для белорусов. Кому разрешат проезд?

Опубликовано: 27.10.2025 12:39 , Обновлено: 27.10.2025

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в понедельник, что правительство разработало «чёткий алгоритм» дальнейших действий, а все ведомства получили инструкции. По ее словам, Литва намерена закрыть границу с Беларусью на неопределённый срок и сбивать любые воздушные шары, залетающие в ее воздушное пространство.

Премьер-министр Литвы подчеркнула, что граница с Беларусью останется закрытой как минимум до заседания правительства в среду, 29 октября, где уже Кабмин Литвы утвердили полноценный план действий.

«Мы не только обсудили, что произошло за выходные, что сработало, какие меры не сработали, но и выработали четкий алгоритм наших дальнейших действий», — заявила премьер-министр Литвы после совещания в правительстве.

Ругинене уточнила, что, хотя граница с Беларусью и будет закрыта, будут действовать определённые исключения.

«Это означает, что дипломаты и дипломатическая почта смогут передвигаться, а наши граждане и граждане ЕС также смогут въезжать к нам из Беларуси, но всё остальное передвижение будет закрыто. Таким образом, мы посылаем сигнал Беларуси и говорим, что не потерпим здесь никаких гибридных атак. Мы примем все самые строгие меры для пресечения подобных атак», — заявила глава правительства Литвы.

По словам премьер-министра Литвы, для литовцев в Беларуси откроют горячую линию, чтобы те могли получить помощь с выездом.

При этом спецслужбы и полиция Литвы утвердили «полноценный план» действий по борьбе с контрабандой.

Что касается участия других стран Евросоюза, то МИД Литвы предложит Евросоюзу новый пакет санкций против Беларуси.

«Это будет сделано в ближайшее время. Мы также активно консультируемся и общаемся с нашими союзниками и соседями — Польшей и Латвией. Любые наши действия согласуются с ними. Мы не отдельное государство, мы — часть НАТО и ЕС. Мы координируем с ними всё, что делаем», — заявила Ругинене.

Также премьер-министр Литвы начала консультации с союзниками по НАТО и не исключает активизации статьи 4 Устава НАТО.

Ранее Telegraf.news писал, что Таможенный комитет Беларуси (ГТК) утром выступил с заявлением, в котором обвинил Литву в создании на границе «условий непонимания». Так в комитете отреагировали на очередную приостановку работы литовских пунктов пропуска.

«В условиях непонимания»- Белорусская таможня обвинила Литву во внезапных блокировках границы