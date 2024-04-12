"Все свои, из Кремля" - Лукашенко и Путин позвонили оленеводам в тундре. Зачем?

Опубликовано: 12.04.2024 18:59 , Обновлено: 12.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле позвонили по телефону многодетной семье оленеводов в тундре на Ямале в России. Этот разговор привела пресс-служба Лукашенко.

Енкся и Зоя Пяк, которым позвонили главы государств, отмечают золотую свадьбу - 50-летие совместной жизни, рассказали в пресс-службе. Первым с семьей поговорил Путин, на вопрос мужчины, кто звонит, президент России ответил так: “Все свои, из Кремля, ваши друзья из Кремля”.

Он поздравил пару с юбилеем и пожелал “всего самого доброго”. “Знаю, что один из ваших внуков хочет посмотреть на старт космического корабля. Обязательно организуем поездку вашего внука”, - пообещал Путин.

Дальше слово взял Лукашенко, он присоединился к поздравлениям и отметил, что для него “очень символично” пообщаться с людьми, которые живут “далеко-далеко” и разводят оленей.

“Счастья вам! И дай бог, чтобы у вас, ваших детей было здоровье. Чтобы вы жили, и особенно ваши детишки, внуки, и не чувствовали проблем. И обязательно были оленеводами”, - пожелал президент Беларуси.

Сегодня, 12 апреля, Лукашенко и Путин по случаю Дня космонавтики встретились с участницей 21-й космической экспедиции на МКС, первой белорусской космонавткой Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким, который также был членом экспедиции.

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Вчера по прилете в Москву Лукашенко общался с журналистами. Его спросили, как он относится к идее мобилизации женщин в армию. Президент Беларуси ответил, что женщины “должны рожать”, а еще “летать в космос”, но если сильно захотят, то могут пойти служить.

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