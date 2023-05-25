Шойгу пообещал не отдавать контроль над ядерным оружием Беларуси

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Опубликовано: 25.05.2023 11:03 , Обновлено: 25.05.2023

Минск и Москва договорились о порядке содержания российского нестратегического ядерного оружия, размещённого в специальном хранилище на территории Беларуси. Соответствующий договор 25 мая в Минске подписали министр обороны Беларуси Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу.

Контроль над самим ядерным оружием, а также в все вопросы, касающиеся его применения, согласно заявлению Шойгу, остаются прерогативой российской стороны.

“Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной”, - цитирует главу Минобороны России РИА “Новости”.

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Кроме того, Шойгу анонсировал “дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку”.

В свою очередь Виктор Хренин назвал размещение российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси “действенным ответом на агрессивную политику недружественных стран” “в условиях не прекращающихся агрессивных выпадов, звучащих от представителей военно-политического блока НАТО и не только”.

Как сообщили в Министерстве обороны Беларуси, в числе прочего Минск и Москва договорились о “наращивании боевого потенциала региональной группировки войск”, включая их оснащение оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400, переоборудование самолетов Су-25 под ядерные снаряды и прочее.

“Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может”

Отметим, что ещё в марте этого года президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об управлении российским ядерным оружием, размещённым на территории страны, заявил, что осуществляться оно будет непосредственно в Беларуси.

“Все будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь”, - заявил тогда он.

«Просто заявление» — Постпред Минска в ООН рассказал, почему ядерное оружие ещё не в Беларуси

Между тем, на прошлой неделе постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил, что в стране ещё ничего не делали для размещения российского ядерного оружия, как это обещал президент России Владимир Путин.

Хренин попросил белорусов не обращать внимания на ядерное оружие

В сою очередь Виктор Хренин ранее заявлял, что белорусам ни к чему “излишнее привлечение внимания” к теме войны и ядерного оружия. По его словам, это “попытки нагнетания обстановки”, а каждый белорус “должен заниматься своим делом”.