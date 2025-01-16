Вольфович заявил о планах «боевиков» захватить приграничные районы Беларуси и ввести туда «миротворцев». При чём тут Польша?

Опубликовано: 16.01.2025 10:33 , Обновлено: 16.01.2025

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что в настоящее время против Республики в соседних странах развязана "массированная антибелорусская кампания". По его словам, в планы её авторов входит в том числе "вооруженная операция", предполагающая захват одного или нескольких приграничных районов Беларуси.

О таких планах, ссылаясь на данные, имеющиеся в распоряжении белорусского Совбеза, Вольфович рассказал в интервью госизданию “СБ”. Их, по словам Вольфовича, рассчитывают воплотить члены “экстремистских формирований”. В поддержке последних он обвинил власти Польши. Именно в этой соседней стране, как утверждает глава Совбеза, обучают “боевиков” и готовится “боевое крыло” экстремистских формирований из числа уехавших за рубеж белорусов, которые затем перебрасываются в Украину.

“На территории Украины, которая превратилась в некую серую зону и используется Западом для ведения прокси-войны с Россией и Беларусью, с привлечением специалистов украинских и западных спецслужб и спецподразделений осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов”, - заявил Вольфович.

По его словам, члены таких “спецподразделений” принимают участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) , таким образом приобретая боевой опыт. Вольфович особо подчеркнул, что личности всех таких участников, в том числе, погибших в бою, установлены.

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Главной же политической целью таких формирований Вольфович назвал “силовое свержение действующей власти” в Беларуси.

“По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории “свободной” и вводу туда западными странами некоего “миротворческого” контингента”, - озвучил свою версию возможного развития событий глава Совбеза.

[info_b]Власти Польши и Украины заявления госсекретаря Совета безопасности Беларуси пока никак не прокомментировали.[/info_b]

“Ничего принципиально нового”

Вольфович также заявил о возросшем “массированном деструктивном психологическом воздействии” на белорусов со стороны Запада, а также об активизации “разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб” в предвыборный период.

“Видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране”, - рассказал Вольфович, отметив, при этом, что “ничего принципиально нового” в этот раз перед выборами президента белорусские спецслужбы не наблюдают.

[info_b]С полным текстом интервью главы Совбеза можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре 2024 года по гостелеканалу ОНТ показали документальный фильм, в котором заявили, что в Беларусь готовится вторжение из трех стран: Польши, Литвы и Украины. По информации ОНТ, Варшава и Вильнюс готовят “хоругви”.

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