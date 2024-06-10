По госТВ показали задержанных КГБ «по информации от западных спецслужб» «школьников-террористов»

Опубликовано: 10.06.2024 09:38 , Обновлено: 10.06.2024

В вечернем эфире гостелеканала ОНТ 9 июня показали сюжет о задержании школьников из Витебска и Могилева, которых уличили в изготовлении самодельных взрывчатых веществ и подписке на Telegram-каналы, пропагандирующие нацистскую идеологию и поддерживающие террористическую организацию ИГИЛ. По данным Комитета госбезопасности, в подобных интернет-сообществах состояли десятки белорусских школьников.

В сюжете гостелеканала показали троих школьников, которых в сюжете назвали “террористами” - двух из Могилёва, ещё не достигших возраста ответственности, и десятиклассника из Витебска, которого, как сообщили авторы сюжета, поместили в следственный изолятор и предъявили ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса - незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма. По второй статье молодому человеку, согласно действующему законодательству, может грозить тюремный срок от 8 до 15 лет со штрафом.

Выйти на участников деструктивных Telegram-каналов сотрудники КГБ, по словам авторов сюжета, смогли по наводке коллег из западных спецслужб. В самих Telegram-каналах распространялась информация о методике изготовления взрывчатых и наркотических веществ, самодельного оружия, а также пропагандировалась нацистская идеология.

В сюжете показали и самих задержанных школьников, которые рассказали на камеру, как готовили и подрывали самодельные бомбы из стеклянных баночек из-под йода и прочих подручных средств. Причём, как пояснил задержанный десятиклассник, занимался он этим без какой-то конкретной цели, а ради развлечения.

“Мне просто нравилось что-то, например, в лесу взорвать, просто увидеть взрыв. Мне было интересно”, - заявил витебский старшеклассник.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 28 апреля в эфире гостелеканала ОНТ сообщили о предотвращении белорусскими спецслужбами сразу нескольких диверсий и терактов внутри страны. Совершить “провокации и взрывы” якобы должны были подростки, в том числе, студенты Белорусского национального технического университета (БНТУ), “завербованные украинскими спецслужбами”, однако их “вовремя остановил” Комитет госбезопасности Беларуси.

На госТВ объявили о задержании «завербованных украинскими спецслужбами» студентов БНТУ