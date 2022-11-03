Вольфович предрек войну по всей Восточной Европе, если Польша нападет на Беларусь

Опубликовано: 03.11.2022 15:39 , Обновлено: 18.01.2023

Глава Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 3 ноября заявил, что если Польша нападет на Беларусь, то война охватит всю Восточную Европу.

Он снова обвинил Польшу в «милитаризации и агрессивных намерениях». Вольфович утверждает, что соседи готовятся «развязать агрессию» против Беларуси.

«Но польское руководство должно понимать, что если развяжет агрессию, война затронет не только территорию Беларуси, она полыхнет по территории всей Восточной Европы», — передает его слова госагентство БелТА.

И предупредил, что это коснется также и поляков.

Кроме того, глава Совбеза обвинил «коллективный Запад» в том, что он «вместо того, чтобы образумить Зеленского, наоборот, подливает масла в огонь».

А ранее Вольфович заявлял, что на Западе заговорили о применении тактического ядерного оружия, несмотря на отсутствие нелегалов, пытающихся попасть из Беларуси в ЕС.

По его словам, Запад попытался «втянуть Беларусь» в войну в Украине и «сомкнуть кольцо вокруг Российской Федерации, сжать до последнего».

Вольфович обвинил Запад в угрозах применить ядерное оружие и «сжать кольцо до последнего»

Также Телеграф писал, что глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в Польше разместилась 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая, как он утверждает, собирается вторгнуться в Беларусь. Кроме того, по мнению Тертеля, «сейчас создаются предпосылки для серьезного мирового конфликта».

В Польшу прибыла дивизия США, которая вторгнется в Беларусь — Тертель