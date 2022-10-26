Вольфович обвинил Запад в угрозах применить ядерное оружие и "сжать кольцо до последнего"

Опубликовано: 26.10.2022 12:58 , Обновлено: 26.10.2022

Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил в Гомеле, что на Западе заговорили о применении тактического ядерного оружия, несмотря на отсутствие нелегалов, пытающихся попасть из Беларуси в ЕС.

“Мигрантов нет, а напряженность осталась, крупные группировки остались, учения остались, заговорили о применении ядерного тактического оружия. Обстановка действительно сложная”, - рассказал чиновник на встрече с работниками в Гомельской области.

По его словам, Запад попытался “втянуть Беларусь” в войну в Украине и “сомкнуть кольцо вокруг Российской Федерации, сжать до последнего” ещё в 2020 году. Александр Вольфович признался, что его это беспокоит, [link href=“https://www.belta.by/regions/view/migrantov-net-a-naprjazhennost-ostalas-volfovich-na-konkretnyh-primerah-oboznachil-taktiku-zapada-531473-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

“Против Беларуси развязана гибридная война, а на ее фоне информационная война, в которой пытаются, прежде всего американские спецслужбы, спецслужбы коллективного Запада, через интернет внедрить в людей, что они все белые и хорошие, и все, что ни делают, это хорошо”, - заявил он.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что власти Беларуси не против размещения на территории Украины на границе с Беларусью международных наблюдателей.

Вольфович ответил на предложение разместить на границе с Беларусью контингент наблюдателей — «не мешает, но и не нужен»

А страны Балтии, Ирландия и Польша обратились в ЕС с требованием вводить против Беларуси такие же санкции, как и в отношении России. Таким образом эти страны намерены “заставить” власти Беларуси прекратить поддержку России в войне в Украине.

Польша и страны Балтии потребовали ввести против Беларуси такие же санкции, как и против РФ