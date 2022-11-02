Опубликовано: 02.11.2022 08:16 , Обновлено: 02.11.2022

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в Польше разместилась 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая, как он утверждает, собирается вторгнуться в Беларусь. И не только. Об этом он заявил 1 ноября на встрече с работниками различных организаций в Могилевской области.

Глава КГБ в очередной раз заявил об угрозе для Беларуси, которая «нарастает» с Польши, Украины, Литвы и Латвии. По его словам, там «беглые» разрабатывают силовой сценарий перемен.

Кроме того, по мнению Тертеля, «сейчас создаются предпосылки для серьезного мирового конфликта».

«Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства», — передает его слова госагентство БелТА.

Напомним, что ранее глава белорусского КГБ утверждал, что в Украине, Польше, Литве, Чехии и других странах создают и финансируются «незаконные вооруженные формирования» для «дестабилизации» в Беларуси.

«Они планируют и очень активно готовятся, как они говорят, к решающей фазе. Когда она может наступить? Некоторые из них рассчитывают, что это будет ноябрь нынешнего года», — говорил он.

Тертель рассказал, как и когда «300 боевиков» из Украины пойдут на Минск, «нанося потери правоохранителям»

В свою очередь заместитель председателя КГБ Сергей Теребов 26 октября заявил, что в ноябре декабре 2022 года ожидает «раскачивания темы» в Беларуси. В том числе посредством организации «дворовых чаепитий».

В КГБ Беларуси заявили, что в ноябре-декабре ждут «раскачивание»