Вольфович пообещал не допустить в Беларуси повторения венесуэльского сценария – "Беспардонно пролетели"

Опубликовано: 12.01.2026 16:39 , Обновлено: 12.01.2026

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что американские спецподразделения "беспардонно" и без препятствий пролетели над территорией Венесуэлы, чтобы захватить её президента Николаса Мадуро.

“На территории Венесуэлы, к сожалению, наверное, сработал фактор предательства по отношению к Президенту, по отношению к действующей власти. Вот так беспардонно, безопасно пролететь по территории чужого государства на вертолётах, не получив никаких даже предупредительных выстрелов”, – сделал вывод госсекретарь Совбеза.

Александр Вольфович заверил, что над территорией Беларуси американские военные так летать не смогут, потому что белорусские военные “не способны на предательство”.

“Мы не можем предать своего Президента, просто не имеем на это права”, – заявил он, но всё же добавил, что в Беларуси приняты законы на случай, если Президент Беларуси не будет на рабочем месте.

“У нас приняты все законодательные документы на уровне Совета безопасности, где независимо, есть ли Президент сегодня на своём рабочем месте, нет его на своём рабочем месте, Совет безопасности собирается, принимает соответствующие решения и управление государством не теряется ни на минуту”, – заявил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил себя “исполняющим обязанности президента Венесуэлы”. Такая подпись появилась под фотографией американского президента на его страничке в социальной сети Truth Social.

Трамп объявил себя и.о. президента Венесуэлы

Напомним, 3 января 2026 года США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его из страны, проведя беспрецедентную спецоперацию, которую сопровождала серия ударов по столичному Каракасу.

Спецназ США применил «супероружие» во время захвата Мадуро — «У всех пошла кровь»