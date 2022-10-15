Польша и страны Балтии потребовали ввести против Беларуси такие же санкции, как и против РФ
Страны Балтии, Ирландия и Польша обратились в ЕС с требованием вводить против Беларуси такие же санкции, как и в отношении России. Таким образом эти страны намерены "заставить" власти Беларуси прекратить поддержку России в войне в Украине.
По словам дипломатов этих стран, целей у такого предложения на самом деле две и вторая - помешать России пытаться обойти санкции, веденные против нее. На данный момент, неизвестно, поддержат ли такое предложение другие страны Евросоюза.
Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашкнко в очередной раз обвинил страны Запада в необоснованном введении санкций.
“Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права?”, - возмутился он.
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В свою очередь, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что потери Беларуси от западных санкций могли бы составить 20 млрд. долларов.
Беларусь могла потерять от санкций 20 млрд долларов — Головченко