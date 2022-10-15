Польша и страны Балтии потребовали ввести против Беларуси такие же санкции, как и против РФ

Опубликовано: 15.10.2022 11:41 , Обновлено: 18.01.2023

Страны Балтии, Ирландия и Польша обратились в ЕС с требованием вводить против Беларуси такие же санкции, как и в отношении России. Таким образом эти страны намерены "заставить" власти Беларуси прекратить поддержку России в войне в Украине.

По словам дипломатов этих стран, целей у такого предложения на самом деле две и вторая - помешать России пытаться обойти санкции, веденные против нее. На данный момент, неизвестно, поддержат ли такое предложение другие страны Евросоюза.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашкнко в очередной раз обвинил страны Запада в необоснованном введении санкций.

“Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права?”, - возмутился он.

«Не дай бог, конечно» — Лукашенко поручил КГБ и Минобороны готовиться к войне

В свою очередь, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что потери Беларуси от западных санкций могли бы составить 20 млрд. долларов.

Беларусь могла потерять от санкций 20 млрд долларов — Головченко