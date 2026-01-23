МИД Беларуси обратился к литовцам - "Ваш министр разъезжает по Евросоюзу"

Опубликовано: 23.01.2026 09:55 , Обновлено: 23.01.2026

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обратился к жителям соседней Литвы. Он раскритиковал политику литовского правительства, заявив, что перемены в этой стране "неизбежны", а её благополучие в будущем напрямую зависит от сотрудничества с Минском.

Статья главы белорусского МИДа была опубликована 23 января на портале государственного издания sb.by. В ней Рыженков упрекнул Вильнюс в выстраивании всей своей политики “на ссоре с Беларусью”, что, по его мнению, бьёт по самим литовцам “гораздо больше, чем по нам”.

“По вашему карману, по работе, по будущему ваших детей. Власти в Вильнюсе выбрали конфронтацию вместо сотрудничества. И спросите себя: кто за это платит? Платите вы. Простые люди”, - заявил министр.

По мнению Рыженкова, разрыв отношений с Минском и постоянное усиление санкций лишает Вильнюс стабильного дохода - как от прямой торговли товарами (сумму убытков Литвы глава МИДа оценил в 341 млн долларов), так от остановившегося транзита грузов (ещё минус 150 млн евро), а также от приграничной торговли за счёт “тысяч белорусов”, которые приезжали в соседнюю страну на выходные на закупки.

“Целые торговые комплексы у границы жили в основном за счет приезжих из Беларуси. Ваш вильнюсский аэропорт шутливо называли Минск‑3, потому что через него шел бесконечный поток белорусских туристов, летевших дальше в Европу и оставлявших деньги в ваших Duty Free и кафе. Теперь эти деньги текут в другие страны”, - посетовал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

При этом налоги самих литовцев, по мнению Рыженкова, теперь утекают на вещи, которые самим литовцам “не приносят ни гроша пользы”, в частности, на “подготовку к войне”. Дипломат упрекнул Вильнюс в возведении “бессмысленного забора” на границе с Беларусью, в пустой трате “сотен миллионов” на размещение и содержание немецкой бригады и на строительство нового военного полигона.

[inf]Речь о строительстве военного полигона в городке Капчяместис на территории так называемого Сувалкского коридора, недалеко от границ Польши, Беларуси и Калининградской области России. В Министерстве обороны от 9 января этого года говорится, что на его строительство планирует направить инвестиции в 100 млн евро, а само строительство объясняют формированием новой дивизии в стране и увеличением числа союзников в Литве.[/inf]

Литовский солдат призвал Литву «расширить границы». Комментаторы вспомнили про Беларусь

“И все эти проекты не просто поглощают ваши деньги — они безвозвратно разрушают вашу же землю и экосистему. Но самое циничное — это финансирование на ваши деньги тех, кто работает против добрососедства. И всё это – вместо того чтобы повышать пенсии, ремонтировать инфраструктуру, помогать социально уязвимым слоям населения. Разве это разумные приоритеты?” - задался вопросом Рыженков, обращаясь к литовцам.

Сами власти соседней страны дипломат упрекнул в нежелании возвращаться к “взаимовыгодному сотрудничеству” с Беларусью и решать текущие проблемы с теми же грузовиками, застрявшими в Беларуси.

“Вместо того чтобы решать накопившиеся проблемы, ваш министр иностранных дел разъезжает по Евросоюзу с одной лишь целью — добиться новых санкций против Беларуси. Но санкции ЕС — это бумеранг. Их последствия в конечном итоге ударят по экономике Литвы и по вам, простым литовцам”, - предупредил Рыженков.

Он также обратился к “здравомыслящим политикам и бизнесменам” в Литве, заявив, что “текущий курс Вильнюса ведет в тупик самоизоляции и экономического упадка”, и подчеркнув, что “перемены в Литве неизбежны”.

“Потому что народ не может вечно терпеть политику, которая крадет у него благополучие и будущее. Выбор за вами”, - резюмировал Рыженков.

Напомним, в 2025 году власти Литвы поставили рекорд по количеству признанных «угрозой национальной безопасности» белорусов. Причём таких в десятки раз больше, чем россиян.

Литва признала рекордное число белорусов «угрозой нацбезопасности»