Военные Беларуси «готовы к любому развитию сюжета» на границах

Опубликовано: 03.01.2023 08:46 , Обновлено: 03.01.2023

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси по идеологической работе Анатолий Булавко в эфире гостелеканала СТВ ответил на вопрос, что ждать белорусам в 2023 году.

По его словам, сегодня и в будущем Вооруженные Силы, Военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны «готовы к любому развитию сюжета».

Булавко заявил, что пока «повода для благодушия вообще не появилось». И добавил, что на границе с Украиной развернулся «дополнительный раздражитель» в виде дежурных сил ПВО.

«Понятное дело, случай с ракетой уже из ряда вон выходящий. А в качестве шутки какой-нибудь дрон отправить на нашу территорию», — подчеркнул представитель Минобороны.

Напомним, на территорию Беларуси 29 октября упала украинская ракета комплекса С-300, заявили в Министерстве обороны. Позже там сообщили, что ее «сбили средства ПВО». А начальник зенитных ракетных войск Беларуси полковник Кирилла Казанцевазаявил, что рассматривает три версии падения ракеты на территории Беларуси недалеко от границы с Украиной.