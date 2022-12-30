В зенитных войсках Беларуси выдвинули три версии падения ракеты

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Опубликовано: 30.12.2022 09:09 , Обновлено: 30.12.2022

Начальник зенитных ракетных войск Беларуси полковник Кирилла Казанцева заявил, что рассматривает три версии падения ракеты на территории Беларуси недалеко от границы с Украиной.

По его словам, ракета точно прилетела со стороны Украины. А попасть в Беларусь она могла или из-за плохо обученных украинских зенитчиков, или из-за неисправности ракеты. Также Кирилл Казанцев не исключил и третий вариант - “преднамеренную провокацию” украинских военных.

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Ранее в министерстве обороны Украины согласились провести расследование падения ракеты на территории Беларуси. Но там выдвинули официальному Минску условие - пригласить экспертов из стран, которые не поддерживают вторжение России. А ещё пообещали и дальше запускать ракеты ПВО для защиты от российский ударов.

Минобороны Украины согласилось расследовать падение ракеты в Беларуси. Но с условием

В ВСУ также не исключают вариант с провокацией, но вину возлагают на Россиию, которая, по их мнению, хочет втянуть Беларусь в войну.