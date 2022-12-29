Ракету С-300 сбили ПВО Беларуси — Минобороны

Опубликовано: 29.12.2022 16:00 , Обновлено: 29.12.2022

В Министерстве обороны Беларуси уточнили информацию о падении украинской ракеты в Ивановском районе Брестской области. Там заявили, что ее сбили средства ПВО.

«Сегодня в районе 10 часов силами войск противоздушной обороны была поражена воздушная цель», — сообщили там и добавили, что это была зенитная управляемая ракета С-300, «выпущенная с территории Украины».

Это произошло возле агрогородка Горбаха Ивановского района.

В ведомстве также пообещали сообщить подробности позже.

Напомним, что ранее Минобороны и Следственный комитет рассматривали версию, что ракета сама упала, потому что «полетела не в ту сторону».

В Брестской области упала украинская ракета — Минобороны