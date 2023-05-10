Власти Польши решили полностью запретить въезд фур из Беларуси. Но есть нюанс

Опубликовано: 11.05.2023 00:34 , Обновлено: 11.05.2023

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил в Еврокомиссию запрос о включении в 11-й санкционный пакет решений, которые бы позволили Варшаве заблокировать въезд грузового транспорта из России и Беларуси в Польшу, утверждает официальный представитель Кабмина Польши Петр Мюллер.

“Премьер-министр Матеуш Моравецкий направил в Еврокомиссию запрос о включении в следующий пакет санкций ограничения, а точнее запрета на въезд полуприцепов (фур - Ред.) из Беларуси и России, - сообщил Петр Мюллер. – Также предполагается способ ограничения деятельности белорусских предпринимателей”.

Таким образом в правительстве Польши отреагировали на протесты польских перевозчиков, которые заблокировали проезд фур на единственном работающем грузовом КПП “Кукурыки-Козловичи” на границе с Беларусью.

При этом представитель правительства Польши напомнил, что его страна не может самостоятельно реагировать на такие проблемы, поскольку регулированием общего логистического рынка занимается Европейская комиссия, передает Wprost.

“Давайте помнить, что мы можем очень сильно выйти за пределы компетенций Европейского Союза - иногда мы берем на себя этот риск - и взять на себя компетенции в отношении оговорок о безопасности на внутреннем рынке и в торговле, но в целом это компетенция Европейской комиссии в области санкции”, - пояснил представитель правительства Польши.

Теперь получается, что Кабинет министров Польши, с одной стороны, согласился с требованиями протестующих польских перевозчиков, но с другой, отложил решение вопроса на неопределенный срок и возложил ответственность за это на власти ЕС.

Напомним, что польские перевозчики, блокирующие пересечение границы с Беларусью с 9 мая, хотят ввести свои правила пропуска грузовых автомобилей. Как заявили организаторы, они не требуют снятия санкций в отношении Беларуси. Наоборот, протестующие потребовали запретить въезд в Польшу полуприцепам с белорусской и российской регистрацией, а также прекратить деятельность белорусских и российских компаний «под польским прикрытием».

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В ГПК Беларуси 10 мая отреагировали на протест, обвинив при этом некоторых участников акции протеста в пьянстве. Ссылаясь на слова водителей грузовиков, въехавших в Беларусь из Польши, белорусские пограничники заявили, что «некоторые из участников находятся в состоянии алкогольного опьянения и совершают попытки повредить кабины иностранных фур».

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