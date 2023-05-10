Пропускают машину в час - ГПК обвинил в пьянстве польских водителей, блокирующих КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 10.05.2023 12:32 , Обновлено: 10.05.2023

Участники акции протеста, заблокировавшие единственный действующий пункт пропуска для грузовиков на границе с Польшей "Кукурыки-Козловичи", пропускают по одной фуре в час. Такую информацию 10 мая озвучили в Госпогранкомитете Беларуси (ГПК), обвинив при этом некоторых участников акции протеста в пьянстве.

По данным ГПК, без задержек пропускают лишь грузовики с животными и скоропортящимися грузами, остальным приходится стоять в очередях. Участвуют в акции протеста, по данным ведомства, порядка 50 польских большегрузов.

Ссылаясь на слова водителей грузовиков, въехавших в Беларусь из Польши, белорусские пограничники заявили, что “некоторые из участников находятся в состоянии алкогольного опьянения и совершают попытки повредить кабины иностранных фур”.

Пожаловались в ГПК и на невыполнении польскими коллегами и норм по оформлению легкового транспорта в пункте пропуска Тересполь (Брест). По данным ведомства, польские контрольные службы с 5 мая оформили лишь 35% от нормы по легковушкам.

Поляки заблокировали границу с Беларусью

Как ранее сообщал Телеграф, польские дальнобойщики начали акцию протеста в польском поселке Корощин 9 мая. Местные власти разрешили проводить протест до 9 июня, а сами перевозчики заявили, что хотят ввести свои правила пропуска грузовых автомобилей.

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Как заявили организаторы, это протест против некомпетентности польских служб, ведь с февраля они не отреагировали на регистрацию сотен транспортных компаний из Беларуси и России. Что, по мнению протестующих, является обходом санкций и лишает поляков рабочих мест.