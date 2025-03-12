Власти Латвии предложили запретить своим гражданам учиться в Беларуси

Опубликовано: 12.03.2025 14:55 , Обновлено: 12.03.2025

Министерство образования и науки (МОН) Латвии предложило внести изменения в действующий в стране Закон об образовании и запретить гражданам страны получать образование в учебных заведениях соседних Беларуси и России. Такой шаг ведомство предложило в качестве альтернативы непризнанию документов об образовании в России, выданных после 24 февраля 2022 года.

По словам представителя МОН Дависа Мартиньша Даугавиетиса, который представил законопроект на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, поправки о непризнании иностранных документов об образовании противоречат ряду международных соглашений, к которым в разное время присоединилась Латвия, например, Европейской конвенции об академическом признании университетских квалификаций и Лиссабонской конвенции.

В последней, в частности, есть положение о недопустимости национальной дискриминации. Несоблюдение этого требования может поставить Латвию под угрозу судебного разбирательства. А вот временный запрет на обучение в Беларуси и России латвийские парламентарии посчитали “более контролируемой” и безопасной для самой страны мерой, передало агентство Delfi.

Как пояснил директор департамента права и недвижимости МОН Раймонд Карклиньш, если предложение ведомства будет одобрено властями, оно затронет учреждения образования всех уровней - от общего до профессионального и высшего. Кроме того, законопроект предполагает, что поправки не будут иметь обратной силы.

По итогам заседания латвийские депутаты отклонили законопроект о непризнании документов об образовании и дали Министерству образования и науки месяц на разработку итогового законопроекта о запрете на обучение в учебных заведениях Беларуси и России.

[info_b]Официальный Минск и Москва пока не комментировали данный законопроект.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года Роман Головченко, занимавший тогда пост премьер-министра Беларуси, пожаловался на то, что белорусские вузы готовят “сырых” специалистов, которых приходится потом “доучивать и переучивать” на предприятиях, куда они приходят работать.

«Приходится переучивать» — Головченко пожаловался на «сырых» специалистов – выпускников белорусских вузов

Чуть ранее этого президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения Минского государственного лингвистического университета предложил белорусским вузам “существенно менять формы обучения”. Главным критерием в этом вопросе он назвал требование, чтобы студент “сам работал каждый день”.

«Надо заставлять» — Лукашенко предложил «существенно менять» формы обучения в белорусских вузах