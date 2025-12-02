В Литве начали судить двух пограничников за содействие контрабанде на границе с Беларусью

Опубликовано: 02.12.2025 13:41 , Обновлено: 02.12.2025

Каунасская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело о контрабанде на границе Литвы и Беларуси. По делу проходят шесть обвиняемых, в том числе два экс-сотрудника Государственной пограничной службы Литвы, сообщила во вторник, 2 декабря, Генеральная прокуратура страны.

Согласно информации, обнародованной Генпрокуратурой, подсудимым в прошлом году удалось контрабандой переправить из Беларуси в Литву несколько партий сигарет марки Queen Menthol - в общей сложности 33 тысячи пачек стоимостью свыше 148 тысяч евро (с учётом налогов). По версии следствия, у задержанных были сообщники с белорусской стороны.

В самой же Литве, в приграничье, на территории частного дома они, по данным Генпрокуратуры, хранили не только сами контрабандные сигареты, но и средства для их переправки через границу – беспилотные летательные аппараты, средства для управления ими, оборудование для связи и тому подобное.

Задержать группу контрабандистов удалось после инцидента, произошедшего в ночь на 27 октября прошлого года. По версии следствия, тогда обвиняемые, чётко распределив между собой роли и действуя совместно с некими “сообщниками в Беларуси”, с помощью беспилотников переправили через государственную границу в согласованное место на территории Литвы очередную партию сигарет, маркированных белорусскими акцизами.

Как выяснили следователи, осуществить задуманное им удалось в том числе благодаря содействию двух литовских пограничников, которых теперь в числе прочего обвиняют в “злоупотреблении должностными полномочиями”, передало литовское издание LRT.

Согласно материалам дела, обвиняемые А.Н. и Р.П., в настоящее время отстраненные от исполнения обязанностей, а тогда - младшие специалисты Государственной пограничной службы, по сути, прикрывали контрабандистов. В материалах дела им вменяется в вину то, что они “обеспечили невыход сотрудников на место преступления” в ночь, когда контрабандисты переправляли очередную партию через границу.

Одному из шести человек, оказавшихся на скамье подсудимых, также предъявили обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. По данным предварительного следствия, обвиняемый хранил в своем доме без разрешения двуствольное охотничье ружье, которое было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска.

По данным LRT, гражданский иск по данному делу подала Государственная налоговая инспекция с требованием возместить ущерб, причиненный государству преступным путём. Общая сумма иска составляет более 93 тысяч евро.

Ранее Telegraf.news рассказал, что заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси генерал-майор Александр Неверовский в начале ноября обвинил литовские власти в содействии контрабанде сигарет в Литву. Он отметил, что Литва и Польша оборудовали в своем приграничье инженерные сооружения и установили «жесткий контрразведывательный режим», что не согласуется с регулярными инцидентами с контрабандой.

Совбез Беларуси обвинил литовские власти в содействии контрабанде сигарет в Литву В свою очередь Президент Беларуси Александр Лукашенко ещё в октябре возложил ответственность за запуск воздушных шаров с контрабандой из Беларуси в Литву на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами “толкнули их на путь преступления”.

Лукашенко обвинил литовцев в запуске шаров из Беларуси в Литву — «Не вижу, за что наказывать»