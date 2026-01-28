Вильнюсский аэропорт закрыли из-за воздушных шаров впервые с начала года

Опубликовано: 28.01.2026 10:12 , Обновлено: 28.01.2026

В ночь на 28 января воздушное пространство над аэропортом Вильнюса пришлось закрыть из-за замеченных на границе с Беларусью воздушных шаров. Это первый подобный инцидент с начала 2026 года. За ночь авиасообщение в Вильнюсе пришлось прерывать трижды.

По информации Национального центра по управлению кризисами Литвы, ещё вечером 27 января воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом пришлось закрыть на полтора часа (с 19:05 до 20:29) из-за “навигационных признаков, характерных для воздушных шаров”. В течение ночи ограничения вводили ещё дважды: полностью небо над Вильнюсом открыли лишь в 00:06.

В результате несколько вечерних самолётов пришлось перенаправить в другие аэропорты - 3 самолета улетели в Ригу, ещё 2 — в Каунас. По данным литовских властей, проблема затронула порядка 1700 пассажиров.

По информации издания LRT, среди них оказался даже министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Он не смог вернуться из деловой поездки в Брюссель - ему и его команде пришлось задержаться на сутки в польской Варшаве, из-за чего выступление Таминскаса на открытии Дорожного форума Литвы оказалось под вопросом.

Администрация самого Вильнюсского аэропорта предупредила, что из-за ночных инцидентов не исключены задержки отдельных рейсов и 28 января - из-за нарушений в расписании экипажей и самолетов.

Кстати, в последний раз работа аэропорта литовской столицы была остановлена из-за воздушных шаров, которые часто используют контрабандисты на границе с Беларусью, 6 декабря 2025 года. С тех пор литовские власти констатировали улучшение ситуации на границе. Об этом, в частности, заявлял неделю назад главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулионис. При этом чиновник делал оговорку, что пока рано делать вывод о том, что это “устойчивый процесс” и что воздушных шаров “в аэропорту больше не будет”.

Комментируя нынешний инцидент, руководитель Национального центра по управлению кризисами Литвы Вильмантас Виткаускас, назвал минувшую ночь “самой напряженной за все эти годы”. По его словам, в ходе рейда правоохранителей, было обнаружено восемь контрабандных шаров, которые, предположительно, прилетели из Беларуси, задержаны четыре человека, и найдены остатки ещё нескольких шаров.

Фото Службы охраны государственной границы Литвы

“Наши службы работают в усиленном режиме. Задействованы значительные силы для выявления тех, кто приходит за этими посылками, и для предотвращения подобных случаев в будущем, чтобы рейды, подобные тем, что произошли прошлой ночью, больше не повторялись”, — заявил Виткаускас.

В Беларуси нынешний инцидент с контрабандными шарами на границе никак не комментировали. Однако ранее официальный Минск категорически отвергал любые обвинения в своей причастности к запуску контрабандных воздушных шаров, которые нарушают работу Вильнюсского аэропорта.

Лукашенко обвинил литовцев в запуске шаров из Беларуси в Литву — «Не вижу, за что наказывать»

При этом спецпредставитель США Джон Коул после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил, что получил обещание о прекращении полетов контрабандных шаров из Беларуси в Литву.

Беларусь пообещала США остановить полеты контрабандных шаров в Литву — Коул