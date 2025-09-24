Вице-спикер Сейма Польши раскрыл причины открытия границы с Беларусью

Опубликовано: 24.09.2025 08:10 , Обновлено: 24.09.2025

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак раскрыл главную причину, из-за которой власти страны решили наконец открыть границу с Беларусью. В своём посте в соцсети X политик подробно описал "закулисье успешного вмешательства в канцелярию премьер-министра Республики Польша", результатом которого стало решение прекратить "большой польский шатдаун".

По словам Босака, на исход дела повлияли грузовики польских предпринимателей, которые фактически “застряли” на территории Беларуси после закрытия границы. Их оказалось больше тысячи.

Этот вопрос поднимали, в частности, депутат польского Сейма Витольд Туманович и представитель Комитета защиты предпринимателей Рафал Меклер, которые на прошлой неделе обратились с требованием пересмотреть решение о бессрочном закрытии границы в Министерство внутренних дел и администрации.

После этого в выходные польские перевозчики решили провести акцию протеста в Варшаве, а в некоторых польских изданиях, таких, как Rzeczpospolita, уже в понедельник вышли статьи, в которых расписывались те проблемы, с которой столкнулись польские перевозчики и предприниматели из-за закрытой границы.

В понедельник Кшиштоф Босак и Рафал Маклер обратились в канцелярию премьер-министра, где провели встречу при участии представителей Департамента национальной безопасности, после чего и было объявлено о решении открыть границу. Босак расценил это решение как “исправление ошибки”.

Прямо перед закрытием границы в Беларусь из Польши массово заехали сотни грузовиков

“Закрытие границы было совершенно бессмысленным с самого начала”

Другой депутат Сейма Славомир Ментцен, сам предприниматель и налоговый советник, лидер партии “Новая надежда”, которая с самого начала выступала против закрытия границы, с иронией прокомментировал решение Дональда Туска. Самого польского премьера он назвал “не только немецким, но и российским агентом”.

Депутат упрекнул политика в том, что он сам принимал решение о закрытии границы, несмотря на то, что многие называли этот шаг “бессмысленным” с экономической точки зрения - убыточным для польских транспортных компаний, польской торговли и торговли с Китаем.

“Выигрывают только литовцы, латыши и украинцы. Тогда нам говорили, что мы, должно быть, российские агенты, если хотим открыть пограничный переход с Беларусью, что это российское агентство. Почему? Сегодня Дональд Туск заявляет, что завтра откроет пограничный переход с Беларусью. Так что есть только две возможности. Либо Дональд Туск — российский агент, либо закрытие пограничного перехода было совершенно бессмысленным с самого начала”, — с иронией прокомментировал Менцен решение премьера.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер Польши Дональд Туск объявил, что со среды (24 сентября) на четверг (25 сентября) в полночь, пограничные переходы с Беларусью вновь откроются. При этом политик подчеркнул, что Польша готова снова закрыть переходы “без колебаний, если возникнет необходимость”.

Туск объявил об открытии границы Польши с Беларусью