Вице-спикер Польши назвал нелегальных мигрантов на белоруско-польской границе "скотом"

Опубликовано: 22.12.2024 19:05 , Обновлено: 22.12.2024

Вице-спикер Сейма Польши Петр Згожельский использовал исключительно резкие слова, говоря о ситуации на белоруско-польской границе. Он назвал людей, пытающихся нелегально пересечь границу и попасть в ЕС, «скотом».

О ситуации на польско-белорусской границе вице-спикер Сейма от ПСЛ Петр Згожельский говорил в программе “Рымановский завтрак” на PolsatNews.

Политик заявил, что Польша - “прифронтовая страна”. Он также в оскорбительном тоне высказался о нелегальных иммигрантах: “Этот скот, который был завезен для форсирования наших границ с единственной целью дестабилизировать ситуацию, должен знать, что он не останется безнаказанным, как это было до недавнего времени”.

Однако на его заявление сразу отреагировал ведущий программы Богдан Рымановский: “Вы не преувеличиваете? Это люди”. Тогда Згожельский заявил, что имеет в виду не людей, которым действительно нужна помощь на границе. «Я говорю о циничных молодых парнях», — подытожил он.

Згожельский также заявил, что Польше следует проводить «жесткую политику предоставления убежища и виз. Права человека не должны ограничивать безопасность граждан”.

Не всем понравились такие оскорбительные формулировки польского политика. «Сегодня в программе Богдана Рымановского один из представителей правящей коалиции использовал термин «скот» для описания нелегальных иммигрантов на нашей восточной границе. Польская политика не перестает меня удивлять xd”, - написал ситуацию в соцсети присутствовавший в студии Кшиштоф Босак, другой вице-спикер Сейма.

“У нас в деревне, среди коров на лугах, люди росли и приобретали культуру, может быть, поэтому и не приходило в голову называть там людей “скотом”. Даже в трагических воспоминаниях о зверствах немецкой или советской оккупации. Это оскорбило бы наше собственное человеческое достоинство”, - заявил политик ПиС Януш Войцеховский, недовольный формулировкой оппонента.

Напомним, в среду Кабинет министров Польши предложил четыре поправки к законам об иностранцах, убежище и визах . Теперь Сейм должен рассмотреть законопроект.

“Мы начали беспощадную борьбу с нелегальной миграцией, а также со злоупотреблениями и использованием лазеек в законодательстве и слабостей государства со стороны тех, кто организовал такую нелегальную миграцию. Это поистине эпохальный момент. Сейчас ключевой вопрос заключается в том, будет ли большинство и наложит ли президент Дуда на это вето”, - заявил премьер Польши Дональд Туск.

Польша почти в два раза повысила консульский сбор для белорусов. На сколько дороже обойдётся национальная виза?

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко в 2023 году заявил, что не считает Беларусь “отстойником”, а потому пообещал не останавливать мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в ЕС через границу Беларуси.

«Наша позиция светлая и понятная: мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Пусть идут», — заявил Александр Лукашенко.

«Пусть идут» — Лукашенко заявил о смертельной опасности для нелегалов, проникающих через Беларусь в ЕС