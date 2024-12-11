Польша почти в два раза повысила консульский сбор для белорусов. На сколько дороже обойдётся национальная виза?

Опубликовано: 11.12.2024 14:07 , Обновлено: 11.12.2024

Власти Польши решили поднять консульский сбор для белорусов с 1 января 2025 года. Он увеличится почти в два раза по сравнению с нынешним уровнем, однако, действующие льготы для некоторых категорий граждан решили сохранить.

Распоряжение министра иностранных дел Польши об изменении размера консульского сбора 10 декабря было официально опубликовано в польском “Законодательном журнале”.

Согласно тексту документа, консульский сбор за приём и рассмотрение заявления на национальную польскую визу для граждан Беларуси, который сейчас составляет 35 евро, с 1 января 2025 года будет составлять уже 60 евро . Согласно распоряжению главы МИД, такой тариф установлен на год - до 31 декабря 2025 года.

От уплаты обязательного консульского сбора, как и прежде, освобождаются следующие граждане Беларуси:

дети в возрасте 12-18 лет,

лица в возрасте до 25 лет, участвующие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, организуемых некоммерческими организациями,

те, кто подаётся на национальную визу для въезда в страну “по гуманитарным соображениям”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что осенью Министерство иностранных дел Польши предложило изменить систему выдачи национальных виз иностранцам. В законопроекте, вынесенном на рассмотрение польского правительства, речь идёт о студенческих визах, временных видов на жительство (ВНЖ), а также рабочих виз и разрешений на работу.

МИД Польши предложил ужесточить условия выдачи некоторых виз и ВНЖ. Когда от белорусов потребуют знание польского на уровне В2?

Новая миграционная стратегия, одобренная в октябре польским правительством во главе с премьер-министром Дональдом Туском, предусматривает некоторое ужесточение условий получения так называемых “карт поляка”.

Правительство Туска предложило ужесточить условия получения «карты поляка». Что потребуют от белорусов?