Великобритания ввела санкции против главы ЦИК, чиновников МВД и компаний Беларуси

Опубликовано: 27.01.2025 21:01 , Обновлено: 27.01.2025

Министерство иностранных дел Великобритании в координации с внешнеполитическим ведомством Канады ввело санкции против трёх оборонных предприятий, главы ГУБОПиК Андрея Ананенко и председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко. Причиной для новых ограничений, согласно заявлению Лондона, стали "фиктивные выборы" и их "несоответствие международным стандартам". Власти Беларуси пока не комментировали заявление МИД Великобритании.

В итоге под ограничения попали 6 физических лиц, среди которых:

глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко; начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК) Андрей Ананенко; начальник СИЗО №1 полковник Андрей Цедрик; замглавы ГУБОПиК, руководитель третьего отдела ведомства, ответственного за борьбу с экстремизмом, Михаил Бедункевич; начальник «Тюрьмы №1» города Гродно Павел Казаков; начальник ИК №11 Виктор Дубровка.

В правительстве Великобритании сообщили, что с сегодняшнего дня их активы на территории страны будут заморожены, а им самим отныне запрещён въезд в Соединённое Королевство. Также Лондон ввёл ограничения против трёх предприятий Беларуси:

завода «Легмаш», конструкторского бюро «Беспилотные вертолёты», компании «Алевкурп».

Карпенко: “Мне от их заявлений хочется спать”

Ранее председатель ЦИК Игорь Карпенко ответил на заявления официальной Варшавы, которая «выразила разочарование» по поводу прошедших выборов в Беларуси. «Мне от их заявлений хочется очень сильно спать. Если так откровенно», – признался он, подчеркнув, что Минск, со своей стороны, «никогда не вмешивался» ни в избирательные процессы в Польше, ни в дела Евросоюза.

«Мы никогда не давали оценок на их процедурные действия на выборах. Может, нам что-то и не нравилось, но мы всегда молчали. Да ради бога, пусть они со своей Польшей разбираются сами, со своими выборами, со своими Сикорскими, и прочими-прочими-прочими», – резюмировал глава белорусского ЦИКа.

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Лукашенко: “Мне фиолетово, признаёте вы наши выборы или нет”

Между тем 26 января Александр Лукашенко прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую ещё на этапе досрочных выборов. В ней электоральную кампанию 2025 года назвали “фикцией”, однако президент Беларуси заявил, что “это нам даже выгодно”.

«Признаёте вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаёте — это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаёте наши выборы или нет», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что для него главное — «чтобы белорусы признали эти выборы», а сама кампания завершилась «спокойно, как и началась».

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